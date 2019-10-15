Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 3 и 4 серию нового сериала

Вышли новые 3 и 4 эпизоды сериала Великі Вуйки. Что случилось с главными гуцулами Карпат в Киеве - читай и смотри на Главреде.
Новые 3 и 4 серии Великих Вуйок вышли 15 октября в 21:45 на 1+1, и зрителям показали, как Голова и его команда намерены восстановить потерю своих денег, и достучаться до министра инфраструктуры в Киеве. Что случилось с жителями Великих Вуйок в Киеве - читайте на Главреде.
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Великі Вуйки 2019 3 и 4 серия сюжет и смотреть онлайн
Жители Великих Вуйок собираются теперь выходить в большой город, чтобы найти того самого министра инфраструктуры, который может повлиять на постройку дороги в их село.
Бодя ночью захотел пойти в туалет, но Микитюк отправил его на улицу. Если Бодя не знает местности, то какая вероятность, что он вернется не в ту квартиру?
Микитюк полагается на нюх Штефка, в решении новой проблемы.
В то же время лучшая половина гостей из Великих Вуйок после шопинга снова попадают в забавную ситуацию, и теперь владелец рынка их так просто не спасет.
Что будет в 3 и 4 сериях Великих Вуйок - смотрите на Главреде.
Великі Вуйки 3 серия смотреть онлайн 15-10-2019:
Великі Вуйки 4 серия смотреть онлайн 15-10-2019:
Сериал Великі Вуйки выходит в 21:45 с понедельника по четверг на 1+1. Также посмотреть онлайн и почитать описание серий можна на сайте Главред.