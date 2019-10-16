Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 5 и 6 серию нового сериала

Великі Вуйки 2019: 5 и 6 серия онлайн / 1+1

Новые 5 и 6 серии Великих Вуйок вышли 16 октября в 21:45 на 1+1, и зрителям показали, как жители Вуйок самостоятельно добираются до министра инфраструктуры в Киеве. Но всех также волнует вопрос, помиряться ли жители Вуйок после скандала. Что было в новых сериях - читайте на Главреде.

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Великі Вуйки 2019 5 серия сюжет и смотреть онлайн

В новой серии Василь сдается, и его односельчане предоставляют ему посильную помощь в достижении целей и примирении с сыном.

Великі Вуйки 5 серия смотреть онлайн 16-10-2019:

Великі Вуйки 2019 6 серия сюжет и смотреть онлайн

Не все хорошие дела хорошо заканчиваются - это усвоили жители Великих Вуйок после приезда в Киев. И даже если ты поругался с дорогим тебе человеком - это не значит, что он тебя бросит в тяжелой ситуации. А именно в такой оказываются все гуцулы в 6 серии сериала Великі Вуйки.

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Великі Вуйки 6 серия смотреть онлайн 16-10-2019:

Сериал Великі Вуйки выходит в 21:45 с понедельника по четверг на 1+1. Также посмотреть онлайн и почитать описание серий можна на сайте Главред.