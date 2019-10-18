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Сериал Великі Вуйки: 7 и 8 серия смотреть онлайн

18 октября 2019, 09:30

На 1+1 вышли новые 7 и 8 серии комедии Великі Вуйки. Какие приключения ждут гуцулов в Киеве - смотрите в новых сериях на сайте Главред.

Великі Вуйки
Великі Вуйки: 7 и 8 серия онлайн / 1+1

Новые 7 и 8 серии Великих Вуйок вышли 17 октября в 21:45 на 1+1. После гуляний Штефка и Боди у Великих Вуйок завелись деньги, которые гуцулы поспешили потратить. Что было в 7 и 8 сериях сериала Великі Вуйки - смотрите и читайте на Главреде.

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Великі Вуйки 2019 7 серия смотреть онлайн и описание серии

Штефко предлагает переодеться и под видом вертепа отправиться к министру инфраструктуры, так как в Киеве вообще не в курсе, когда отмечают Рождество, и водят вертеп.

Тем временем Ира впадает в депрессию, и подруги решают ее повести в ресторан и познакомить с кем-то, чтобы развеять ее тоску.

Однако Ира не ведется на несчастного охранника, и сама по себе приходит в себя - она начинает сама тащить девушек на караоке. Подруги пользуются моментом, и пытаются засватать ей какого-то местного ловеласа, но все безуспешно.

Василь с гуцулами попадаются охране Министерства инфраструктуры, но Штефко магическим образом переубеждает их, и их приводят в зал заседания министрества инфраструктуры.

Иван дарит медведя министру, но тут приходит пресса, которая портит все планы гуцулам. Особенно дотошным оказался журналист с 1+1. Так Великі Вуйки уходят ни с чем.

Великі Вуйки
Великі Вуйки: 7 серія онлайн / 1+1

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Великі Вуйки 7 серия смотреть онлайн 17-10-2019:

Великі Вуйки 2019 8 серия смотреть онлайн и описание серии

Серия посвящена только мужчинам. Аня расстроена тем, что скоро платить за квартиру, а хозяйка может поднять плату, если застанет родственников Андрея. Василь Васильович расстроен, и уже сдался из-за того, что с его затеи ничего не вышло. Все расстраиваются и ссорятся - в итоге Иван и Бодя едут на вокзал покупать билеты домой. Там Иван знакомится с кассиром - Галей (Надя Мейхер), в которую влюбляется с первого взгляда.

Иван чинит ей все, что видит, а она достает ему билеты на поезд. Однако за это время Бодя успел напиться, и поездка срывается. Галя в восторге, что Иван не бросил друга, но жители Великих Вуйок уходят ночевать на улице.

За это время, пока Ани не было дома, к Андрею с проверкой приходит домовладелица, от которой тот пытается спрятать отца и Штефка, так как она поднимает плату на 50% за каждого нового человека.

Как не старался Андрей, она увидела его родственников и на месяц подняла плату вдвое. Он так расстроился, что Василь и Штефко увидев это молча собрались и ушли, чтобы не разрушать его отношения с Аней. Андрей и Аня устроили себе романтическую ночь, а жителям Великих Вуйок пришлось ночевать на лавочках на Почтовой площади. 

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Великі Вуйки 8 серия смотреть онлайн 17-10-2019:

Сериал Великі Вуйки выходит в 21:45 с понедельника по четверг на 1+1. Такжепосмотреть онлайн и почитать описание серий можна на сайте Главред.

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