Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 9 и 10 серию нового сериала

Серіал Великі Вуйки: 9 серия и 10 серия / 1+1

Девятая и десятая серии Великих Вуйок вышли 21 октября в 21:45. В новых сериях Великі Вуйки были на волосок от того, чтобы попоасть на концерт Винника, а в итоге, попали на дискотеку к знаменитому диджею. Что случилось с жителями Великих Вуйок в Киеве - читайте на Главреде.

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Великі Вуйки 2019 9 серия смотреть онлайн и сюжет

Никто не знает когда Украина попадет в НАТО или ЕС. Но на концерт Винника - надо попасть сегодня. И не существует такой силы, которая остановит гуцульских женщин на этом пути.

Но мы узнаем, какая сила может остановить гуцульских мужчин на пути к цели.

Великі Вуйки 9 серия смотреть онлайн 21-10-2019:

Великі Вуйки 2019 10 серия смотреть онлайн и сюжет

Что случилось, и как Великі Вуйки оказались на дискотеке? Порядочный мужчина в селе вечер выходного дня привык проводить в сельском клубе. В столице гуцулы решили не отступать от этой традиции, поэтому - встречай столица: DJ Васильевич и его BANDA.

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Великі Вуйки 10 серия смотреть онлайн 21-10-2019:

Сериал Великі Вуйки выходит в 21:45 с понедельника по четверг на 1+1. Также посмотреть онлайн и почитать описание серий можна на сайте Главред.