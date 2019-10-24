Семейка Аддамс 2019: быть обычным - вредно для здоровья

Семейка Аддамс 2019: рецензия / screenshot

Мультфильм семейка Аддамс вышел на экраны в Украине 24 октября, но еще 23 октября состоялся допремьерный показ в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver, который посетила редакция Главреда.

Делимся нашими впечатлениями от Семейки Аддамс Конрада Вернона.

"Они тоже семья" - переломная фраза всего мультфильма. Мнения по поводу того, что хотел показать создатель Шрека Конрад Вернон, разделились. Тут и ксенофобия, и расизм, и дискриминация меньшинств, и даже семейные ценности и вопросы дети-родители. Все было бы прекрасно, если бы все темы были раскрыты в полной мере.

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Камнем преткновения мультфильма стала попытка сделать из фильма, сериала, комикса и мультсериала ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ сделать слащавую историю для детей, наполенную поучительной толерантной тематикой. Изначально семейка отличалась садизмом и извращенной любовью - зрителям показывали, что у каждого свои правила в семье, и когда есть любовь и взаимопонимание - все прекрасно. К тому же это был вызов нормальности - еще с 60-х гг.

Теперь же мультфильм обогатился предысторией, что Аддамсов гнобили, пока они не забились в дом-психушку посреди болот. Продолжается тема тем, что болота иссушили, и на их месте построили абсолютно одинаковый коттеджный городок, люди которого символически представили сытое белое цисгендерное общество в США.

Семейка Аддамс 2019: новая адаптация / Screenshot

Конфликт развернулся по двум направлениям - дочка Аддамс Венсдей подружилась с девочкой аутсайдером и одновременно главной цисгендерной интригантке "смертных", чем заставила своих родителей беспокоится и переживать из-за "подросткового бунта". Второй конфликт - Марго решила уничтожить и изгнать Аддамсов, чтобы они не портили ее "идеальный" коттеджный городок.

Если опустить интриги, то выходит, что все "нормальные" люди - наедине с собой фрики, но в этом не признаются, поэтому они радушно принимают и помогают Аддамсам. Гомес расселяет своих родственников по городку рядом со старожилами, Венсдей понимает, что ее семья - это всегда ее семья, и она прекрасна. Паксли успешно становиться мужчиной семьи Аддамс, хоть он и не такой, как все - он не умеет танцевать с мечами, как все его предки. А вот главный антагонист - типичная блондинка-расистка Марго влюбляется в брата Гомеса - Фестера, и совершенно нелогично неожиданно становится "хорошей".

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Для того, чтобы раскрыть каждую проблему, понадобилось бы намного больше времени и серий, и для детей смысл мультфильма будет вообще непонятен. Для взрослого поколения поучительность тут стремится к нулю - самый важный посыл - отношения с детьми.

Семейка Аддамс 2019 / Metro-Goldwyn-Mayer

Роли озвучивали блистательная Шарлиз Терон, Оскар Айзек Хлоя Морец и Финн Вулфгард (ОНО и Очень странные дела), а над самим мультфильмом работали супер-аниматоры, художники и постановщики. Но мультфильм кажется неудачным из-за странного сюжета. Семейка Аддамс получила оценки в среднем ниже 5 по 10-балльной системе на многих ресурсах, в том числе - на Rotten Tomatoes.

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Семейка Адамс смотреть онлайн украинский перевод трейлера:

Однако, красивая картинка и наши любимые персонажи сделали свое дело, даже с бездарным сюжетом, вам захочется смотреть Семейку Аддамс еще и еще - как недавнюю франшизу Монстры на каникулах.