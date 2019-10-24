Великі Вуйки 2 сезон: дата выхода продолжения сериала на 1+1

Великі Вуйки 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет / 1+1

Последняя 16 серия 1 сезона Великі Вуйки вышла 24 октября, и в ней наконец стало известно, как закончился сериал, и что будет с дорогой до Великих Вуйок.

После выхода последней серии Великі Вуйки, украинцы ищут, когда выходит 2 сезон сериала Великі Вуйки, в котором появятся все наши знакомые любимые персонажи.

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В сериале Великі Вуйки гуцулы из одноименного села – Иван (Юрий Горбунов), Штефко (Назар Заднепровский), Бодя (Владимир Николаенко) и Василий Микитюк (Владимир Горянский) попадают в столицу и открывают для себя особенности жизни крупнейшего украинского мегаполиса.

Чтобы добраться до министра инфраструктуры Украины для получения разрешения построить дорогу в свое село они попадают в самые невероятные ситуации, и портят жизнь сыну одного из Вуйок и его девушке.

В конце сериала им на помощь приходят их жены, которые также приехали в Киев.

Но, что будет дальше - во втором сезоне сериала Великі Вуйки?

Вуликі Вуйки 2 сезон: Дата выхода и съемки

После успешного релиза 1 сезона сериала, команда создателей приняла решение снять также второй сезон - как у первого приквела - Останній Москаль.

Если в первом сезоне не все так радужно - то в новом втором сезоне у героев появится шанс исправить ошибки.

Новый сезон Великих Вуйок будет сниматься и готовится к выходу в 2020 году. Пока что нет официальных сроков от создателей сериала, но еще перед премьерой Великі Вуйки были продлены на второй сезон.

Вуликі Вуйки 2 сезон: Актеры

В сериале сыграли и снова могут появится Юрий Горбунов, Володимир Горянський, Лилия Ребрик, Ирина Приходько, Наталия Корецкая, Владимир Николаенко, Назар Заднепровський, Надежда Мейхер, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Анна Кошмал, Дмитрий Коляденко, Евгений Кот, Екатерина Кухар, Игорь Ласточкин и Михаил Поплавский

Великі Вуйки 16 серия смотреть онлайн 24-10-2019:

Напомним, 28 октября на 1+1 состоится премьера сериала СидорЕнки-СидОренки, который будет идти с понедельника по четверг в 21:30.