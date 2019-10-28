Сидоренки-Сидоренки: дата выхода, сколько серий и сюжет

Новый сериал Сидоренки-Сидоренки выходит на 1+1 28 октября. В какую невероятную ситуацию попали две непохожие семьи - смотри и читай на Главреде.
Новый сериал Сидоренки-Сидоренки - комедийная драма, адаптация российского сериала Ивановы-Ивановы, пересказанная для украинского быта.
Сериал Сидоренки-Сидоренки снимала команда IQ Productions. По сюжету, богатая и бедная семья с одинаковыми фамилиями случайно стали жертвами в роддоме - их детей перепутали. А узнали они об этом только спустя 16 лет.
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Продюсерами сериала Сидоренки-Сидоренки от канала стали Елена Еремеева и Дарья Жукова, а от IQ Production — Виктор Медведский, Оксана Иванюк и Сергей Атрощенко, креативный продюсер — Михаил Рудь. Режиссером выступил Феликс Герчиков.
Сидореки-Сидореки актеры:
В сериале сыграли Валерий Швец, Ксения Вертинская, Ксения Вертинская, Евгений Шекера, Лев Сомов, Петр Ниньовский и Дмитрий Суржиков.
По сюжету богатые СидОренки и бедные СидорЕнки знакомятся из-за того, что их сыновей перепутали в роддоме. Семьи начинают ближе общаться, чтобы дети смогли познакомиться с биологическими родителями.
Сидореки-Сидореки список серий и как смотреть:
Сериал будет выходить с 28 октября по 28 ноября по 2 серии с понедельника по четверг.
Всего в сериале Сидонеки-Сидоренки 40 серий.
Сидоренки-Сидоренки смотреть онлайн трейлер:
Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.