Сидоренки-Сидоренки: дата выхода, сколько серий и сюжет

Сидоренки-Сидоренки: список серий, как смотреть сериал / 1+1

Новый сериал Сидоренки-Сидоренки - комедийная драма, адаптация российского сериала Ивановы-Ивановы, пересказанная для украинского быта.

Сериал Сидоренки-Сидоренки снимала команда IQ Productions. По сюжету, богатая и бедная семья с одинаковыми фамилиями случайно стали жертвами в роддоме - их детей перепутали. А узнали они об этом только спустя 16 лет.

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Продюсерами сериала Сидоренки-Сидоренки от канала стали Елена Еремеева и Дарья Жукова, а от IQ Production — Виктор Медведский, Оксана Иванюк и Сергей Атрощенко, креативный продюсер — Михаил Рудь. Режиссером выступил Феликс Герчиков.

Сидореки-Сидореки актеры:

В сериале сыграли Валерий Швец, Ксения Вертинская, Ксения Вертинская, Евгений Шекера, Лев Сомов, Петр Ниньовский и Дмитрий Суржиков.

По сюжету богатые СидОренки и бедные СидорЕнки знакомятся из-за того, что их сыновей перепутали в роддоме. Семьи начинают ближе общаться, чтобы дети смогли познакомиться с биологическими родителями.

Сидореки-Сидореки список серий и как смотреть:

Сериал будет выходить с 28 октября по 28 ноября по 2 серии с понедельника по четверг.

Всего в сериале Сидонеки-Сидоренки 40 серий.

Сидоренки-Сидоренки смотреть онлайн трейлер:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.