Сериал Сидоренки-Сидоренки 1 и 2 серия смотреть онлайн 28-10-2019

Премьера 1 серии сериала Сидоренки-Сидоренки состоялась 28 октября на телеканале 1+1. С чего началась история - смотри на Главреде.
Новые 1 и 2 серия сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 28 октября в понедельник на 1+1. Семья богатых СидОренков и бедные СидорЕнков узнают, что их сыновья - на самом деле не их.
Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде
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Сериал Сидоренки-Сидоренки начинается с того, что ничего не подозревающие подростки - Вова из богатой семьи на самом деле оказывается сыном священника, а Петр, который рос в бедной семье, теперь будут пытаться свыкнуться со своими настоящими родителями.
В то же время проходит знакомство родителей-победителей. Две семьи впервые встречаются, чтобы увидеть сыновей.
Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).
Сидоренки-Сидоренки 1 серия смотреть онлайн 28-10-2019:
Сидоренки-Сидоренки 2 серия смотреть онлайн 28-10-2019:
Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.