Сериал СидОренки-СидорЕнки 3 и 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019

СидОрнеки-СидорЕнки 3 и 4 серия онлайн / 1+1

Новые 3 и 4 серия сериала СидОренки - СидорЕнки вышли 29 октября во вторник на 1+1. Семьи СидОренки и СидорЕнки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков

Что было в новом сериале СидОренки - СидорЕнки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде

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Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

В новой серии СидОренки и СидорЕнки пытаются решить, как им жить дальше. И конфликтных ситуаций будет предостаточно - ведь теперь у них не только новые дети, но и они сами.

СидОренки - СидорЕнки 3 серия смотреть онлайн 29-10-2019:

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СидОренки - СидорЕнки​​​​​​​ 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.