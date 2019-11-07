Доктор Сон Стивена Кинга: Смерть - это только начало

Доктор Сон 2019 - рецензия и обзор фильма / doctorsleepmovie.net

Продолжение Сияния было написано уже давно. Но только в 2019 году Стивена Кинга порадовали экранизацией. Доктор Сон - отличный, страшный, преисполненный отсылками ко всем произведениям Кинга хоррор, который и в самом деле держит в напряжении до конца.

Не будем врать, что в фильме нет юмора - типичный кинговский юморок проскакивает то тут, то там, и не забудем о толерантности - тут тоже все на месте.

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Еван Мак-Грегор и Ребекка Фергюсон браво тянут на себе фильм, но большего и не нужно - монстры из Сияния займут и тут свое законное место. Даже Джек Николсон, который сыграл Джека Торреса появляется на арене, и с удовольствием гарцует на костях поверженных врагов.

Но вернемся к сюжету. Дэнни научился справляться с тварями из гостиницы - запирая их в коробки. Но это не забрало его способностей забираться в головы и предвидеть смерть. К слову, способности, которые проявляются от сияния в фильме, похожи на способности, которые Дадец подарил своим друзьям в Ловце снов.

Доктор Сон 2019 / Пресс-служба

В этот раз нас будут пугать старыми проверенными трюками, но что их осуждать, если они действуют? Новые монстры - пустые, которыми верховодит героиня Ребекки Фергюсон охотятся на детей с сиянием, жестоко их истязают ради дыма, а потом остатки коллекционируют. Но они нас не пугают. А вот близняшки, старуха из ванной и лабиринт в Оверлуке - страшные и много лет спустя.

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Дэнни забивается в глушь, и устраивается работать в хоспис, где всегда беседует с умирающими, обеспечивая им мирную смерть. За это его прозвали Доктор Сон. У него появляется подруга - Абра, сияние которой в миллионы раз сильнее всего, что пустые видели раньше (и даже больше, чем у Дэнни в Сиянии). Она принимает "передачи" других "сияющих", которых убивает шайка Рози, и сама оказывается под ударом.

Доктор Сон 2019 / doctorsleepmovie.net

Дэнни с другом удается убить всех приспешников Рози, но и Абра теряет отца.Читайте такжеПо приютам с детства скитался: рецензия на фильм Сирота Бруклин

Как нам и показали в трейлере, финальный бой будет принят в Оверлуке.

Весь фильм - прекрасен, и вызывает желание перечитать Кинга и пересмотреть Сияние, но последние 10 минут портят все - в тело Дэнни вселяется Джек, и тот даже становится походим на отца - с топором, ковыляя... Но теперь он не вселяет такого ужаса, как Джек в Сиянии. Намного больше пугал до этого просто пустующий Оверлук.

Доктор Сон 2019 / Пресс-служба

К тому же финальная сцена портит настрой - Абра общается с Дэнни и говорит матери, что смерть - это еще не все, и что за ней есть нечто, где их близким хорошо.

Радует отсылка, которая может быть связана с низкими людьми в желтых плащах - когда Рози говорит, что она не последняя, кто охотится за детьми с сиянием, и что есть существа намного хуже. Как известно, в цикле Темная Башня, эти существа переправляли детей с "сиянием" для уничтожения Темной Башни и лучей.

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Доктор Сон 2019 смотреть онлайн с украинским переводом финальный трейлер:

В целом, фильм заслуживает положительных отзывов - небольшие ляпы или недостатки так и не смогли пересилить сюжет, игру актеров, и конечно же атмосферу и музыку, которые возвращают нас в Оверлук.

Смотреть Доктор Сон всем фанатам Кинга можно начинать с 7 ноября во всех кинотеатрах Киева, и Украины.