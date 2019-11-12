Первые Ласточки 1 серия смотреть онлайн и обзор

Перші Ластівки 1 серия: онлайн / Новий канал

Первая серия сериала Перші Ластівки вышла 11 ноября в 19-00 на Новом. В первой серии нас познакомили с героями, с которыми творится что-то непонятное и ужасное. Почему в школу пришла полиция, и кто покончил с собой в первой серии - смотрите и читайте на сайте Главред.

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В первой серии Перші Ластівки начинается учеба в школе - на 1 сентября приходит нынче уже 11-Б класс, и мы узнаем, что за лето ученики пережили очень много.

Главные герои - Катя, Полина, Федя, Никита, и Лера, которых сыграли Максим Самчик, Полина Носихина, Саша Рудинский, Таисия Щурук, Олег Гоцуляк и Максим Девизоров.

По сюжету Никита устраивает свой очередной пранк на 1 сентября - заменяет запись на первый звонок своим творчеством - видео "золотой фонд" учениц, с которыми он якобы переспал, или которые отличаются особо "легким поведением". При этом он снимает, как на сцене выступает Полина - лучшая ученица школы, которая также попала в его список.

Сериал Первые ласточки 1 серия онлайн / Новый канал

Полину же подставили и с другим, пока она шла к сцене, ее одноклассницы поменяли ей папки с речью, надеясь, что она не будет знать что говорить. В результате этой травли девочка просто сбежала со сцены, и скрылась в туалете.

Тем временем, мы узнаем, что Никита - внук директрисы школы. В центр внимания попадает также Федя, который ранее встречался с Полиной и Катя - новенькая девочка, которая кажется глухонемой. Именно ей приходит первое смс от "Друга" - когда Полина сбежала, Макарова решила обсудить с родителями самоубийства учеников, которые массово произошли летом.

Неизвестный "друг" приказал Кате начать громко кричать - в результате, это отвлекло учителей, и Никита проскочил на собрание, где заснял всю речь Макаровой.

Далее мы узнаем, что следующая жертва "друга" - Федя, которому приходят такие же смс - по поводу его друга Дениса, с которым они занимаются плаваньем - Федя в него влюблен. Кроме того, оказывается, что у Феди летом умер брат - Саша, к которому он постоянно ходит на кладбище.

Сериал Первые ласточки 1 серия обзор / Новый канал

Никита встревает между ними, когда снимает очередной пранк - он смонтировал дома видео на тему самоубийств. Заснял видео, как он якобы бросается под поезд, и реакцию своих бабушки и дедушки. А в конце говорит ту фразу из трейлер - "Предки, нам что умереть, чтобы вы нас заметили", которой шоуранеры намекают на идею сериала - взаимоотношения родителей и детей.

Полина приходит к Кате заниматься, и как оказывается, она подтягивала девочку все лето. Однако в этот раз, когда она приходит, то застает пьяных родителей Кати. Катя выгоняет ее, и требует больше не приходить. Вместо этого "друг" пишет и вызывает Катю на крышу высотки. Также он вызывает Федю, и связывается с Никитой, которому обещает "классный материал". Когда все собрались, на крышу вбегает Полина, которая спрыгивает с крыши. При этом оказывается, что "друг" снял на камеру, что на крыше делали Федя, Катя, Никита и Полина.

Серіал Перші ластівки 1 серия смотреть онлайн - 11-11-2019:

Напомним, новые серии сериала Перші Ластівки выходят с 19 ноября с понедельника по четверг в 19-00 на Новом Канале.