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Ангелы Чарли 2019: рояли в кустах и Girl Power

Александр Галаджий

журналист

19 ноября 2019, 09:30

Фильм Ангелы Чарли в Украине вышел в прокат 14 ноября 2019. Чем отличился новый ремейк по сериалу, и что было в фильме Ангелы Чарли - читай на Главреде.

Ангелы Чарли 2019
Ангелы Чарли 2019 - рецензия и обзор / b&h films

Новый фильм вселенной Ангелы Чарли 2019 вышел на экраны в Украине 14 ноября, но допремьерный показ состоялся за день - 13 ноября. Журналисты Главреда посетили показ, и готовы поделиться впечатлениями.

Фильм Ангелы Чарли 2019 с Кристен Стюарт и Патриком Стюартом - несомненно картина, с которой стоит ознакомиться, но у зрителей возникнет множество вопросов после его просмотра, и они связанны даже не столько с посылом фильма, как с множеством сюжетных дыр.

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Белла Свон надирает задницы вампирам Кристен Стюарт вытягивает на себе весь фильм, сюжет, все диалоги, весь экшн, и вообще - всю логику повествования. Как бы это не было странно слышать хейтерам Кристен Стюарт, которые осуждают ее за отсутствие эмоций, но тут она на высоте. Ее партнерша - ангел Елена (Элла Балинска) выглядела крайне бледно, у нее был минимум реплик, а боевые сцены с ней выглядели ужасно - было слишком видно, что все наиграно.

В самом деле тут нет ничего необычного - у Кристен Стюарт огромный опыт, в то время, как Элла Балинска сыграла в паре фильмов и 3 сериалах, а Наоми Скотт - в 5 проектах, на 3 последних при этом ее откровенно "тянули". Элизабет Бэнкс и Патрик Стюарт были на высоте, но в фильме у них было ОЧЕНЬ. МАЛО. МИНУТ. Удивительно, что сама Элизабет все это допустила.

Ангелы Чарли 2019
Ангелы Чарли 2019: Актеры / b&h fimls

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Однако крайне радует, что Ангелы Чарли 2019 - продолжение сериалов 1976, 2011 и фильмов 2000 и 2003 годов. В картине даже покажут знаменитых актрис, которые снимались в этих проектах. Кроме того, спецэффекты на высоте - их много, и они красочны, как и сама картинка - она радует глаз.

Но если опустить косяки драматургии и неопытность актеров, основной проблемой остается сценарий - огромные сюжетные дыры размером с галактики, которые засасывают в себя все окружающее, и зритель теряет понимание происходящего.

Главный бред фильма - это то, что удар электричеством, который делает местное супер-оружие, называют "Электромагнитный импульс", то бишь ЭМИ. Главная особенность ЭМИ - на людей он НЕ ВЛИЯЕТ. Ну, как бы придумали бы хоть правдоподобное название для эффекта, что ли?

Вторая проблема - мотивация поступков и рояли в кустах. Весь фильм, по сути, экшн - погоня за супер-оружием, но почему девушки поступают именно так, почему планы такие безумные и бессмысленные - непонятно. Вспоминается ситуация из фильма 12 друзей Оушена - использование реквизита ради реквизита. С той только разницей, что в фильме Ангелы Чарли 90% мотивации поступков, планов и умозаключений просто отсутствует. Чаще всего эти дыры затыкает шуткой героиня Кристен Стюарт.

Отдельная тема- рояли в кустах - что откуда берется, и куда девается - неясно. Огромные авто могут просто пропадать на ровном месте, а потом возникать не иначе как из телепорта. Оружие, которое герои носят как в компьютерных играх 2000-х - пока не достанет огромную "пушку", ее не видно нигде под одеждой.

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Ангелы Чарли 2019 смотреть онлайн на украинском трейлер:

Еще одна проблема - чрезмерный максимализм и сексизм. По общей идее и развитию сюжета - новый фильм 2019 года следует канонам сериала и двум фильмам с Камерон Диас и Дрю Берримор. Он действительно демонстрирует, что нужно девушке, какая может быть девушка, и чего она может добиться в жизни. Прекрасно звучат слоганы о том, что женщины больше всего ценят свободу. В фильме подобраны и продемонстрированы действительно отбросы мужского рода, и показано, как с ними стоит обращаться. Но есть одно маленькое но - во второй половине фильма Бэнкс сильно перегнула с ненавистью к мужчинам.

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Ангелы Чарли 2019
Ангелы Чарли 2019 - обзор / b&h films

Всех мужиков того и гляди начнут поносить в лучших традициях современных радикальных феминисток. А в финале и вовсе выясняется, что нормальных мужчин не существует. С точки зрения юмора - это наглядно и смешно, но с другой стороны, это как экранизация расхожей фразы "Все мужики - козлы". И главное, не пропустить в фильме грань между шуткой и реальностью.

Таким образом, фильм имеет свои плюсы и свои минусы, и однозначно должен быть просмотрен - как минимум раз. Кто знает, может Вам зайдет, и будет желание смотреть еще и еще? По десятибалльной шкале смело ставим 7 - учитывая все плюсы и минусы.

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