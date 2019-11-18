Ходячие мертвецы 10 сезон 8 серия: новый трейлер онлайн

Ходячие мертвецы 10 сезон 8 серия: онлайн / АМС

Новая 8 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Мир до выйдет 24 ноября. Пока Дэрил выясняет, что случилось с Сиддиком,

Что будет в 8 серии 10 сезона - читай и смотри в материале Главреда.

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Пока в Александрии все шокированы смертью Сиддика, его убийца искусно скрывает свою причастность. Гамма на встрече с Аароном дает ему пренеприятнейшую новость - Ниган теперь у них. Какова была реакция на это у выживших - не понятно. Однако в трейлере нам показали, что на Оушенсайд совершили нападение. и даже малютка Граймс смогла поуправляться с катаной.

Тем временем, Дэрил кого-то ожесточенно избивает. Нам не показали, кто это, но, неужели у выживших зашевелились мозги, и они таки вычислили Данте?

Серия 8 - середина сезона и АМС традиционно готовят крутую кульминацию. Ну, что же - ждем-с, до чего дойдет конфликт.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 8 серия смотреть онлайн 24-11-2019 трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.