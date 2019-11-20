Перші Ластівки: саундтрек сериала - видео и текст

Перші Ластівки: главная песня онлайн / Новий канал

Сериал Перші Ластівки выходит в 22:00 на Новом канале. Для создания необычной и резкой атмосферы, шоуранеры специально подбирали музыку к сериалу, и нашли украинскую исполнительницу, такую же необычную, как и ее музыка.

В сериале Перші Ластівки преимущественно использована музыка Dakooka - 25-летней певицы их Черновцов, стиль которой довольно необычен, и включает в себя и техно и электро, и инди.

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Екатерина Еременко (настоящее имя) принимала участие в Голосе 7 в команде Потапа. Пока что он не взял ее под свое крыло, но девушка уже может похвастаться 3 альбомами, среди которых - Герой, заглавная песня которого пошла для Перших Ластівок.

Кроме Герой в сериале Перші Ластівки модно услышать и другие песни певицы - не только из одного альбома. Также звучит песня Angela Sheikholeslami — Carnivore.

Dakooka Герой - OST Перші Ластівки смотреть онлайн клип:

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Перші Ластівки OST Dakooka Герой: Текст песни

Я-а-а просыпаюсь

Стою на коленях я

Не своя совсем

Я-а-а замерзаю

И губы кусаю я

Вот он, плен

Я остаюсь

Ну конечно же вечером я

Остаюсь

Я-а-а остываю

И определенно я устаю

Когда мне больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ты не полезешь в бой

Будь с любою

Будь с любою

Будь с любою

Будь с любою

Будь с любой

Будь с любою

Будь с любой

Я-а-а просыпаюсь

Стою на коленях я

Не своя совсем

Я-а-а замерзаю

И губы кусая

Вот он, плен

Я остаюсь

Ну конечно же вечером я

Остаюсь

Я остываю

И определенно я устаю

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ну в общем

Больно было и плохо

Больно было и плохо

Больно было и плохо

Больно было и плохо

Больно было и плохо

Больно было и плохо

Больно было и плохо

Больно было и плохо

Больно было и плохо

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

Ты не спасал меня герой

Твое оружие - слово

Ты не полезешь в бой

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Перші Ластівки: все саундреки сериала

Перші Ластівки / Новий Канал

Dakooka — Интро

Dakooka — Не дорікай

Dakooka — Море

Dakooka — Гордо

Dakooka — Люби меня

Dakooka — Герой

Angela Sheikholeslami — Carnivore

Напомним, новые серии сериала Сериал Первые Ласточки выходят с 19 ноября с понедельника по пятницу в 22:00 на Новом Канале.