Перші Ластівки: саундтрек сериала - видео и текст

Сериал Перші Ластівки онлайн на Новом Канале идет с 19 ноября. Если кто-то еще не разобрался, представляем главный саундрек сериала и песни, которые в нем звучат.
Сериал Перші Ластівки выходит в 22:00 на Новом канале. Для создания необычной и резкой атмосферы, шоуранеры специально подбирали музыку к сериалу, и нашли украинскую исполнительницу, такую же необычную, как и ее музыка.
В сериале Перші Ластівки преимущественно использована музыка Dakooka - 25-летней певицы их Черновцов, стиль которой довольно необычен, и включает в себя и техно и электро, и инди.
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Екатерина Еременко (настоящее имя) принимала участие в Голосе 7 в команде Потапа. Пока что он не взял ее под свое крыло, но девушка уже может похвастаться 3 альбомами, среди которых - Герой, заглавная песня которого пошла для Перших Ластівок.
Кроме Герой в сериале Перші Ластівки модно услышать и другие песни певицы - не только из одного альбома. Также звучит песня Angela Sheikholeslami — Carnivore.
Dakooka Герой - OST Перші Ластівки смотреть онлайн клип:
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Перші Ластівки OST Dakooka Герой: Текст песни
Я-а-а просыпаюсь
Стою на коленях я
Не своя совсем
Я-а-а замерзаю
И губы кусаю я
Вот он, плен
Я остаюсь
Ну конечно же вечером я
Остаюсь
Я-а-а остываю
И определенно я устаю
Когда мне больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ты не полезешь в бой
Будь с любою
Будь с любою
Будь с любою
Будь с любою
Будь с любой
Будь с любою
Будь с любой
Я-а-а просыпаюсь
Стою на коленях я
Не своя совсем
Я-а-а замерзаю
И губы кусая
Вот он, плен
Я остаюсь
Ну конечно же вечером я
Остаюсь
Я остываю
И определенно я устаю
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ну в общем
Больно было и плохо
Больно было и плохо
Больно было и плохо
Больно было и плохо
Больно было и плохо
Больно было и плохо
Больно было и плохо
Больно было и плохо
Больно было и плохо
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
Ты не спасал меня герой
Твое оружие - слово
Ты не полезешь в бой
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Перші Ластівки: все саундреки сериала
- Dakooka — Интро
- Dakooka — Не дорікай
- Dakooka — Море
- Dakooka — Гордо
- Dakooka — Люби меня
- Dakooka — Герой
- Angela Sheikholeslami — Carnivore
Напомним, новые серии сериала Сериал Первые Ласточки выходят с 19 ноября с понедельника по пятницу в 22:00 на Новом Канале.