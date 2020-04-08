Перші Ластівки: 5 серия и 6 серия смотреть онлайн 08-04-2020

5 и 6 серия Перші Ластівки вышли 7 и 8 апреля на Новом канале. Что было в пятой и шестой сериях, и кто умрет - читайте на Главреде.
Новые 5 и 6 серия сериала Перші Ластівки вышли в 22:00 на Новом Канале. Таинственный Друг сводит с ума и шантажирует школьников, которые уже взаправду попадают в полицию. А кого не удалось подставить - Друг убивает своими руками, и не помогли даже общие признаки - перші ластівки перед суицидом.
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В этот раз к Феде, Нику, Кате, Лере появляются вопросы у полиции, а мама Полины создает новые проблемы.
Перші Ластівки 5 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета
Читайте такжеПерші Ластівки 2 сезон: Когда выйдет продолжение сериалаПосле вечеринки у Леры, Ласточкам не дают прохода в школе, и жестоко издеваются. Мать Полины, хоть и была совершенно неадекватна - не несет ответственности за свой поступок
Зато, самого вменяемого Ника, забирает полиция из-за беременности Полины.
Оказывается, что он не отец ребенка Полины. Но Лера узнает от Макса о пари, и обижается на Ника.
Тем временем Денис шантажирует Федю. Тот режет вены и его спасает скорая помощь.
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Сериал Первые Ласточки 5 серия смотреть онлайн - 07-04-2020:
Перші Ластівки 6 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета
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Лера Фаркаш трудно переживает вечеринку, и порошок и таблетки не помогают. Но друг пробирается в ее голову - на компьютере девушки неожиданно оказывается заставка - Полина с разбитой головой.
Когда девушка пытается сбежать и спастись от ужаса, в нее врезается авто. Выживет ли девушка? Или она станет "первой ласточкой" среди жертв Друга?
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Сериал Первые Ласточки 6 серия смотреть онлайн - 08-04-2020:
Напомним, новые серии сериала Сериал Первые Ласточки выходят с 19 ноября с понедельника по пятницу в 22:00 на Новом Канале.