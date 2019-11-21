Перші Ластівки: 5 серия и 6 серия смотреть онлайн

Перші Ластівки 5 серия 6 серия онлайн / Новий Канал

Новые 5 и 6 серия сериала Перші Ластівки вышли в 22:00 на Новом Канале. Таинственный Друг сводит с ума и шантажирует школьников, которые уже взаправду попадают в полицию. А кого не удалось подставить - Друг убивает своими руками, и не помогли даже общие признаки - перші ластівки перед суицидом.

Читайте такжеПерші Ластівки: 3 серия и 4 серия смотреть онлайн

В этот раз к Феде, Нику, Кате, Лере появляются вопросы у полиции, а мама Полины создает новые проблемы.

Перші Ластівки 5 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета

После вечеринки у Леры, Ласточкам не дают прохода в школе, и жестоко издеваются. Мать Полины, хоть и была совершенно неадекватна - не несет ответственности за свой поступок

Зато, самого вменяемого Ника, забирает полиция из-за беременности Полины. Но худшее, что с ними случится - видеообращение самой Полины, которая кое-что планировала.

Читайте такжеПерші Ластівки: 1 серия и 2 серия смотреть онлайн

Сериал Первые Ласточки 5 серия смотреть онлайн - 21-11-2019:

Перші Ластівки 6 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета

Лера Фаркаш трудно переживает вечеринку, и порошок и таблетки не помогают. Но друг пробирается в ее голову - на компьютере девушки неожиданно оказывается заставка - Полина с разбитой головой.

Когда девушка пытается сбежать и спастись от ужаса, в нее врезается авто. Выживет ли девушка? Или она станет "первой ласточкой" среди жертв Друга?

Читайте такжеПерші Ластівки: сколько серий и как смотреть сериал онлайн

Сериал Первые Ласточки 6 серия смотреть онлайн - 22-11-2019:

Напомним, новые серии сериала Сериал Первые Ласточки выходят с 19 ноября с понедельника по пятницу в 22:00 на Новом Канале.