Крепостная 3 сезон: список серий и как смотреть

Крепостная 3 сезон: график выхода, список серий и дата премьеры / СТБ

Сериал Крепостная официально продлен на 3 сезон, и СТБ уже заказал съемку первых 48 серий. Новый сезон запланирован на 2021 год, и шоуранеры пишут сценарий и скоро начинаются съемки.

3 сезон Крепостной выходит весной 2021 года, а пока что создатели сериала подбирают новых актеров и прописывают новые диалоги.

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"Сейчас идет работа над сценарием следующих 48 серий, после чего состоится кастинг на новых героев", - передает СТБ слова управляющего директора телеканала СТБ Людмилы Семчук.

После сногшибательной премьеры 1 и 2 сезонов Крепостной, и массовой кампании #Жаданживи, СТБ не только продлили Крепостную на 3 сезон, но выйдет сразу и 4. Подготовка 48 серий значит именно это.

Напомним, что в 2019 году 1 сезон Крепостной вышел в начале весны, а 2 - в начале осени.

Крепостная 3 сезон: дата выхода, список серий / СТБ

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: чем закончился сериал - объяснение концовкиСейчас Сериал Крепостная продан для трансляции еще в 9 стран: Польша, Литва, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия и Казахстан получили права на трансляцию.

История крепостной девушки Кати Вербицкой произвела фурор в Польше, и теперь польский зритель также с нетерпением ждет продолжения истории о запретной любви и пути к свободе. Поляк даже хотели совместно выпускать новые серии или сиквел.

Также сериал Крепостная доступен на Amazon Prime Video для США и Канады.