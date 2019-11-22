Перші Ластівки: 7 серия и 8 серия смотреть онлайн

Перші Ластівки 7 серия 8 серия онлайн / Новий канал

Новые 7 и 8 серия сериала Перші Ластівки вышли в 22:00 на Новом Канале. Таинственный Друг сводит с ума и шантажирует школьников, которые уже взаправду попадают в полицию. А кого не удалось подставить - Друг убивает своими руками, и не помогли даже общие признаки - перші ластівки перед суицидом.

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Перші Ластівки 7 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета

В новой серии мы узнаем, что у Леры был выход в Даркнет, и что она тайно помогала Другу. Сначала все считают, что это она была другом, но только к концу серии начинает всплывать правда - зачем ей наркотики, деньги и что заставило помогать Другу.

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Сериал Первые Ласточки 7 серия смотреть онлайн - 22-11-2019:

Перші Ластівки 8 серия смотреть онлайн промо и описание сюжета

Перші Ластівки попали в ловушку - Друг их заманил, подставил и готовится убить. Макарова все поняла, но слишком поздно - только теперь сложились все пазлы, и она поняла, кто из подозреваемых преступник. Но в конце кто-то умрет. Связан с этим брат Кати, или Лера, или новый напарник Макаровой? А, может, это - кто-то из учителей? В финале все станет ясно.

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Сериал Первые Ласточки 8 серия смотреть онлайн - 22-11-2019:

Напомним, новые серии сериала Сериал Первые Ласточки выходят с 19 ноября со вторника по пятницу в 22:00 на Новом Канале. Полные видео появятся на телепортале с понедельника 26 ноября.