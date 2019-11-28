Сериал Сидоренки-Сидоренки 39 и 40 серия смотреть онлайн 28-11-2019

Сидоренки-Сидоренки 39 и 40 серия онлайн / 1+1

Новые 39 и 40 серии сериала Сидоренки-Сидоренки выходят 28 ноября в четверг на 1+1. Семьи Сидоренки и Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Сыновьям нужно привыкнуть с своим новым родителям, и каждая пара не хочет оставлять свою кровиночку.

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Богатые супруги СидОренко. которых играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), принимают к себе жить бедных СидорЕнко, которых исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр) и Лев Сомов (дед). У богатых сын зовут актер Петр Ниневский (Вова), а у бедных - Евгений Шекера (Рома).

В последней серии Сидоренки-Сидоренки должны решить самую сложную проблему, и она связана со всей семьей - как между Олей и Сашей, Лесей и Петром, так и с личными проблемами Вовы и Ромы.

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