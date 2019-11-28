  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала

28 ноября 2019, 22:00

Последняя серия 1 сезона Сидоренки-Сидоренки вышла в эфир, и фанаты беспокоятся, когда будет 2 сезон Сидоренки-Сидоренки? Что известно о сериале Сидоренки-Сидоренки - читай на Главреде.

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет / 1+1

Последние 39 и 40 серии Сидоренки-Сидоренки на украинском языке вышли 28 ноября. Это последние серии 1 сезона, но сюжет складывается так, что сериал Сидоренки-Сидоренки может быть продлен на 2 сезон.

Когда будет 2 сезон Сидоренки-Сидоренки, и что известно о продолжении проекта - в материале Главреда.

Читайте такжеСериал Сидоренки-Сидоренки 39 и 40 серия смотреть онлайн 28-11-2019

Сериал Сидоренки-Сидоренки снимался 1+1 и является адаптацией российского проекта Ивановы-Ивановы. В украинской версии были совершены изменения, но во многом сюжет перекликается с российским проектом. Кроме того, в российском сериале Ивановы-Ивановы уже более 75 серий, в 2019 году вышел четвертый сезон. На момент конца ноября второй сезон подходит к концу, и его также планируют продолжать.

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выходит продолжение / 1+1

Точно неизвестно, на сколько серий 1+1 получили права на экранизацию, но учитывая высокие рейтинги и заинтересованность сериалом в Украине, есть большая вероятность на продление его на 2 сезон.

Читайте такжеСериал Сидоренки-Сидоренки 37 и 38 серия смотреть онлайн 27-11-2019

В случае продления сериала Сидоренки-Сидоренки на 2 сезон, по срокам съемок, он может выйти уже в 2020 году. Предварительно дата выхода сериала Сидоренки-Сидоренки может состоятся осенью 2020, как и выход первого сезона.

Сидоренки-Сидоренки смотреть онлайн промо когда второй сезон:

Пока что создатели сериала не подтвердили официальные планы на 2 сезон Сидоренки-Сидоренки, предоставляя фанатам проявить заинтересованность во втором сезоне в соцсетях.

сериал онлайн Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса Сидоренки-Сидоренки
Сейчас вы просматриваете новость «Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:19
Мальме - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
22:06
"Я аж ах*ел": россияне испугались ракеты-НЛО, а Украина испытала свой Нептун Видео
22:05
"Завершение медового месяца": политолог пояснил падение рейтинга Зеленского
22:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала Видео
21:46
Александрия уступила Вольфсбургу и вылетела из Лиги Европы Видео
21:45
Президент Грузии внезапно отменила визит в Киев
21:32
Если мужчина не хочет расписываться: верный рецепт от психолога Видео
21:30
"Динамо обошлось нечестно с братом": сестра Милевского наехала на киевский клуб
21:28
"Общий враг": Макрон сделал громкое заявление про РФ и НАТО
21:11
Между Украиной и Россией состоялись двухсторонние газовые переговоры
21:11
Порноактриса знатно и похабно засветила красивое тело на откровенных фото Фото
20:44
Легенда Манчестер Юнайтед вернулся в Англию
20:42
Эксперт пояснил, что ждет Украину в случае принятия формулы Штайнмайера
20:31
Глобальный сбой в Instagram: что известно о проблеме
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 39 и 40 серия смотреть онлайн 28-11-2019 Видео
20:26
Германия начала защищать Северный поток в суде
20:13
Пушки и зенитные орудия: в порт Одессы зашел боевой французский фрегат
20:05
Украинский тренер обыграл Манчестер Юнайтед Видео
19:58
"Отбивать бошки, чтобы не снизить цены на лекарства": депутат Голоса написала заявление на чиновников
19:50
Карпаты пригрозили Садовому расформированием клуба
19:38
"Уже дома": Кулеба с больничной койки рассказал о втором участнике жуткого ДТП Видео
19:23
Иуда, гнилая рыба и испорченная статуя - Ибрагимовичу не простили покупку части акций Хаммарбю
19:12
Меркель упала на колени во время восхождения на трибуну: опубликовано видео
18:56
Лига чемпионов: определилась команда недели
18:46
В Украине придумали план захвата России с помощью конфет Roshen
18:35
Помогал оккупантам: в Крыму задержали участника "крымской весны"
18:30
Фьюри вспомнил победу над Кличко - прошло ровно 4 года с того поединка
18:20
В ГБР озвучили детали обыска у волонтерки Звиробий
18:03
Шахтер подписал соглашение с Viber и выпустил свой стикерпак
17:57
В Украине запрещают ямочный ремонт из-за расхищения бюджета
17:53
"Нельзя использовать": названа сумма ущерба украинским кораблям от рук вандалов РФ
17:42
Гарик Куколд Харламов: все подробности скандала и травли актера в Сети Видео
17:38
"Этот момент сделал мою жизнь": боллбой Тоттенхэма поучаствовал в камбэке с Олимпиакосом и встретился с Моуриньо
17:19
В Минюсте анонсировали массовое закрытие тюрем и сокращение персонала
17:17
"Произойдет так, как мы сказали": Звиробий повторила угрозы Зеленскому Видео
17:12
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
17:04
"П*дарас" и "с*ка": активисты в суде набросились на прокуроров из-за Марченко Видео
16:56
Зеленский поговорил по телефону с Меркель: детали разговора
16:51
Обыск у Звиробий - признак стремительного кризиса власти мнение
16:46
"Повесить по законам военного времени": Добкин злобно призвал к расправам над Порошенко и Парубием Видео
16:45
Владельцы соперника Шахтера приобрели еще один футбольный клуб - уже 8-й по счету
16:42
Что подарить парню на эти новогодние праздники
16:34
В ЕС объявлено климатическое чрезвычайное положение
16:31
"Не раньше": в Нафтогазе назвали даты новых судов с Газпромом
16:12
Милевский будет праздновать чемпионство до начала следующего сезона - сестра футболиста
16:10
Рождественский пост 2019: диетолог объяснила, как правильно вклиниться
16:03
Авторитетный британский журнал назвал Севастополь российским
15:40
Партия Вакарчука выпала из парламентского рейтинга, Слуга народа лидирует – опрос
15:40
Черная пятница 2019 в Украине: как не стать "лохом" дня Видео
15:27
"Переломы ног, сотрясение": под Одессой столкнулись 11 авто Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять