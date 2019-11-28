Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет / 1+1

Последние 39 и 40 серии Сидоренки-Сидоренки на украинском языке вышли 28 ноября. Это последние серии 1 сезона, но сюжет складывается так, что сериал Сидоренки-Сидоренки может быть продлен на 2 сезон.

Когда будет 2 сезон Сидоренки-Сидоренки, и что известно о продолжении проекта - в материале Главреда.

Читайте такжеСериал Сидоренки-Сидоренки 39 и 40 серия смотреть онлайн 28-11-2019

Сериал Сидоренки-Сидоренки снимался 1+1 и является адаптацией российского проекта Ивановы-Ивановы. В украинской версии были совершены изменения, но во многом сюжет перекликается с российским проектом. Кроме того, в российском сериале Ивановы-Ивановы уже более 75 серий, в 2019 году вышел четвертый сезон. На момент конца ноября второй сезон подходит к концу, и его также планируют продолжать.

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выходит продолжение / 1+1

Точно неизвестно, на сколько серий 1+1 получили права на экранизацию, но учитывая высокие рейтинги и заинтересованность сериалом в Украине, есть большая вероятность на продление его на 2 сезон.

Читайте такжеСериал Сидоренки-Сидоренки 37 и 38 серия смотреть онлайн 27-11-2019

В случае продления сериала Сидоренки-Сидоренки на 2 сезон, по срокам съемок, он может выйти уже в 2020 году. Предварительно дата выхода сериала Сидоренки-Сидоренки может состоятся осенью 2020, как и выход первого сезона.

Сидоренки-Сидоренки смотреть онлайн промо когда второй сезон:

Пока что создатели сериала не подтвердили официальные планы на 2 сезон Сидоренки-Сидоренки, предоставляя фанатам проявить заинтересованность во втором сезоне в соцсетях.