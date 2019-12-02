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Сериал Папік: 1 и 2 серия смотреть онлайн 02-12-2019

2 декабря 2019, 21:30

Премьера 1 и 2 серий сериала Папік состоялась 2 декабря на 1+1. Как простой работяга стал Папіком, и что с ним случилось - смотрите на Главреде.

Папік
Сериал Папік 1 и 2 серия онлайн / 1+1

Премьера 1 и 2 серий сериала Папик прошла в 21:45 2 декабря на 1+1. В первых двух сериях показали, как бывший актер на пенсии решает гульнуть напоследок, и встречается с настоящей охотницей на папиков. Но все не так просто - ведь он только прикидывается "папиком". Что показали в 1 и 2 сериях сериала Папік - читай и смотри на Главреде

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Главный персонаж сериала - отставной актер Александр Николаевич Меркулов, получает предложение присмотреть за доомом знакомого, и в очень трудной ситуации, решает отлично поразвлечься.

Сериал Папік 1 серия смотреть онлайн и обзор

Пенсионер, бывший актер кино, доведенный до отчаяния, решает покончить жизнь самоубийством. Но напоследок идет в барбершоп, где его перевоплощают из "деда" в "папика". Там ему наливают виски, после чего он отправляется развлекаться в клуб. В нем он раскрывается как совершенно другая личность.

Сериал Папік 1 серия смотреть онлайн 02-12-2019:

Сериал Папік 2 серия смотреть онлайн и обзор

С Папиком знакомится девушка, которая принимает его за миллионера-иностранца. Они горячо зажигают весь вечер, а наутро их ждет разочарование. Пара просыпается в обычном сельском доме, после чего их прежняя жизнь рушится. Александр попадает в дом знакомого, и приводит с собой Лизу.

Сериал Папік 2 серия смотреть онлайн 02-12-2019:

Все новые серии Папіка выходят с понедельника по четверг в 21:45 на 1+1. Их также модно смотреть на сайте Главред.

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