Сериал Папик: 5 и 6 серия смотреть онлайн

Сериал Папик 5 и 6 серия онлайн / 1+1

Новые 5 и 6 серии сериала Папик вышли в 21:45 4 декабря на 1+1. Лиза потеряла своего богатого бойфренда, и решила взяться за жизнь Александра, который потенциально владеет багатствами беглого коррупционера. Что показали в 5 и 6 сериях сериала Папик - читай и смотри на Главреде.

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Главный персонаж сериала - отставной актер Александр Николаевич Меркулов, неожиданно познакомился с молодой девушкой Лизой, с которой они с головой кинулись в жизнь богачей и олигархов.

Сериал Папик 5 серия смотреть онлайн и обзор

Сериал Папик 5 серия онлайн / 1+1

Александр решает экономить, а Лиза постоянно гуляет со своими подружками и возвращается после 12 ночи. Он несколько раз не пускал ее домой ночевать, пока один раз девушка не решила его проучить, и ловко провела деда. После этого они "подписали мировую"

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Сериал Папик 5 серия смотреть онлайн 04-12-2019:

Сериал Папик 6 серия смотреть онлайн и обзор

Сериал Папик 6 серия онлайн / 1+1

На похоронах "мужа" своей подруги Эвелины Лиза знакомится с банкиром Бореславом. Все происходит потому что Лиза поспорила с Александром, что сложнее - разобраться в интернете, или прочитать книгу. Бореслав запал на Лизу из-за книги Мастер и Маргарита, и позвал на свидание.

В итоге, Александр помог ей с книгами и личной жизнью, а она стала учить его пользоваться ноутбуком и интернетом.

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Сериал Папик 6 серия смотреть онлайн 04-12-2019:

Все новые серии Папика выходят с понедельника по четверг в 21:45 на 1+1. Их также модно смотреть на сайте Главред.