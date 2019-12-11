Джуманджи Новый уровень: вместе весело шагать по просторам

Джуманджи Новый уровень: Рецензия / Sony Pictures

Фильм Джуманджи Новый уровень шоуранера Джейка Кэздана, который создавал также первую часть Джуманджи: Зов Джунглей, обещает стать хитом, так как Джейк Кэздан поставил целью расширить не только историю повествования, но и аудиторию для фильма. О чем фильм Джуманджи Новый уровень, кто сыграл в нем, и почему стоит посмотреть фильм - расскажем в нашем материале.

Традиционно, сиквелы получаются из рук вон выходяще, такие плохие, но есть избранные картины, у которых адекватная вторая часть. Джуманджи Джейка Кэздана - редкий случай, когда вторая часть не вышла хуже, чем первая.

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Скажем прямо, римейк Джуманджи: Зов Джунглей (который подается как сиквел Джуманджи 1995 года) не был идеален, и получил немало критики - по сути, его спасло участие Дуэйна Джонсона и Карен Гиллан. Но новый фильм Джуманджи Новый уровень стоит наголову выше.

Джуманджи Новый уровень: обзор фильма / Sony Pictures

Хотя Джейк Кэздан специально оставил некоторые твисты и отсылки к первой части, главным сюжетным недостатком стал конфликт между Мартой и Спенсером. В первой части у них все было прекрасно, и Джейк Кэздан решил их "разлучить" для того, чтобы поднять вопрос дружбы и отношений в новом фильме. Никакого логического обоснования этому событию в фильме дать так и не смогли.

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С другой стороны, в Джуманджи Новый уровень появились новые персонажи, а у старых "прокачались" умения. Кроме того, мы узнали немного больше про персонажей игры - профессора Брэйнсторма, например.

Совершенно никаких претензий к графике, музыке и спецэффектам в фильме - с этим команда справилась лучше всего. Великолепные ландшафты, съемки с января по середину лета, прописанные животные - становится только лучше. Сценарий похода к Роковой горе же стандартен и позволяет нанизывать на него решения многих проблем.

Например, Кэздан мастерски воспользовался сценой из первого фильма, когда аватар Спенсера отдубасил аватара его друга Фриджа, и они решили свои отношения. Эту же сцену он повторяет для Эдди и Майло - дедушки спенсера и его друга. Так же используется сцена с бегемотом сразу при появлении игроков в Джуманджи.

В общем, режисер заставляет задуматься зрителей о каких-то ценностях - дружбе, семье, образе жизни, целям в жизни, любви. Поднимается вопрос об уверенности в себе - эта тема раскрывается через Спенсера и Марту, которые расстались через неуверенность в себе.

Насколько у актеров и съемочной команде удалось донести свои идеи - это стоит оценить зрителям после просмотра фильма.

Ну, и куда же деваться от сцены после титров и задела на следующий третий (четвертый) фильм? Не забудьте про это при просмотре.

Джуманджи Новый уровень: Актеры и роли / Sony Pictures

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Джуманджи Новый уровень: актеры и роли

Дуэйн Джонсон — доктор Смолдер Брэйвестоун

Дэнни Де Вито — Эдди Гилпин

Джек Блэк — профессор Шелдон "Шелли" Оберон

Сер’Дариус Блэйн — Энтони "Фридж" Джонсон

Кевин Харт — Франклин "Мось" Финбар

Дэнни Гловер — Майло Уокер, друг Эдди

Карен Гиллан — Руби Раундхаус

Морган Тёрнер — Марта Кэпли

Ник Джонас — Джефферсон "Гидроплан" Макдона

Колин Хэнкс — Алекс Врик

Аквафина — Мин Флитвуд

Алекс Вульфф — Спенсер Гилпин

Мэдисон Айсмен — Бетани Уокер

Риз Дарби — Найджел Биллингсли, проводник в игре

Масси Фурлан — Ренальдо

Дания Рамирес

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Джуманджи Новый уровень смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Фильм Джуманджи Новый уровень выходит в прокат в Украине 12 декабря 2019. Первые сеансы пройдут с 10:00 в кинотеатрах страны.