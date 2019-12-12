Сериал Папик 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала

Папик 2 сезон / Квартал 95

Все с нетерпением ждут 2 сезон сериала Папик со Станиславом Бокланом. Сериал завершается достаточно неоднозначно, оставляя возможность для продолжения.

Когда будет продолжения, и когда выходит 2 сезон сериала Папик - читайте на Главреде.

В конце 1 сезона Андрей Меркулов оказывается в тюрьме, и Лиза ждет его выхода.

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В день вынесения решения в суде, Александр позвал Геннадия, и во всем признался.

Так что, на сколько он сел - неизвестно.

Сериал имеет бешеную популярность, и не только в Украине, поэтому Студия Квартал 95 вполне может снять продолжение.

Тем более, что мало кто из фанатов согласится с тем, что конец героя в тюрьме - лучшая концовка.

Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая сыграли прекрасный тандем, с которым зрители не желают расставаться.

До выхода 16 серии Папика, шоуранеры из Квартала 95 не отрицали и не подтверждали, что планируют снимать 2 сезон Папика, но если бы решение было принято, то Папик 2 сезон вышел бы в конце 2020 года, или весной 2021.

Все серии и описание эпизодов сериала Папик можно посмотреть онлайн на сайте Главред.