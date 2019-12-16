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Сериал Відморожений: 1, 2, 3, 4 серия смотреть онлайн 16-12-2019

16 декабря 2019, 21:30

Премьера сериала Відморожений состоялась 16 декабря на 1+1. В сериале Dzidzio из 90-х заморозился, чтобы спрятаться от преступников. Что показали в сериале Відморожений - смотри и читай на Главреде.

Відморожений
Відморожений 1 серия онлайн / 1+1

Премьера сериала Відморожений состоялась 16 декабря в 21:45 на 1+1. В первых четырех сериях показали, как ловкий предприниматель Михаил обманул мафию, и забрав с собой деньги, ловко скрылся в морозильной камере.

Что было в 1-4 сериях сериала Відморожений - смотри и читай на Главреде.

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По сюжету, Михаил - ловкий парень из 80-90, который устроил себе рискованный бизнес, и нажив проблемы с мафией, должен был срочно исчезнуть. Его друг изобрел специальную установку из холодильника, которая позволила Михаилу на время скрыться от преследования. Но что-то пошло не так, и Михаил остался замороженный на 23 года.

Спустя 23 года его родственники - Дзидзюки случайно обнаруживают его в старом доме, в котором жили все это время, и который принадлежит по документам Михаилу. Они выплатили его долги, и собирались продать долг, но Михаил не согласен.

Відморожений
Відморожений 1 серия смотреть/ 1+1

Он начинает свое знакомство с 21 веком, а его семья вынуждена вспомнить лихие 90-е.

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Відморожений 1 серия видео онлайн и обзор

Во время уборки в доме, сын Николая и Оксаны Андрей обнаруживает потайную комнату, в которой и стоит холодильник с замороженным Дзидзьо.

Но флэшбек относит нас в 90-е, когда Михаил занимался всевозможными махинациями - еще тогда он был на штыках с Оксаной, а Николай был у нее "под каблуком".

Миша помогал Юлику из института исследований спасти криокамеру, которую директор хотел продать "браткам". Случайно он захватил сумку с деньгами, которые бандиты платили руководству. Когда Дзидзьо узнал, что его разыскивают все бандиты в городе, то решает заморозиться в криокамере.

После разморозки Дзидзьо знакомится со своими племянниками и узнает о прошлом свое семьи.

Відморожений 1 серия смотреть онлайн 16-12-2019:

Відморожений 2 серия видео онлайн и обзор

Відморожений 2 серия смотреть онлайн 16-12-2019:

Відморожений 3 серия видео онлайн и обзор

Відморожений 3 серия смотреть онлайн 16-12-2019:

Відморожений 4 серия видео онлайн и обзор

Відморожений 4 серия смотреть онлайн 16-12-2019:

Все эпизоды сериала Відморожений выходят в 21:45 по будням с понедельника по четверг на 1+1. Также посмотреть сериал Відморожений можно на сайте Главред.

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