Сериал Відморожений: 5, 6, 7, 8 серия смотреть онлайн 17-12-2019

Новіе 5, 6, 7 и 8 серии сериала Відморожений вышли 17 декабря в 21:45 на 1+1. В новых четырех сериях показали, как ловкач Михаил Дзидзюк ловко расправляется с проблема своих родственников, и ищет деньги, чтобы с ними рассчитаться за долги.

Что было в 1-4 сериях сериала Відморожений - смотри и читай на Главреде.

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По сюжету, Михаил Дзидзюк - ловкий парень из 80-90, который устроил себе рискованный бизнес, наживает проблемы с главным мафиози города, и замораживается на 23 года в криокамере друга. По ошибке, друг не смог разморозить его раньше, поэтому спасает его племянник.

Спустя 23 года его родственники - Дзидзюки случайно обнаруживают его в старом доме, в котором жили все это время, и который принадлежит по документам Михаилу. Они выплатили его долги, и собирались продать дом, но Михаил не согласен.

Відморожений / 1+1

Михаил Дзидзюк начинает свое знакомство с 21 веком, а его семья вынуждена вспомнить лихие 90-е благодаря родственничку.

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Відморожений 5 серия смотреть онлайн 17-12-2019:

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Відморожений 6 серия смотреть онлайн 17-12-2019:

Відморожений 7 серия смотреть онлайн 17-12-2019:

Відморожений 8 серия смотреть онлайн 17-12-2019:

Все эпизоды сериала Відморожений выходят в 21:45 по будням с понедельника по четверг на 1+1. Также посмотреть сериал Відморожений можно на сайте Главред.