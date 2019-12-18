Сериал Відморожений: 9, 10, 11, 12 серия смотреть онлайн 18-12-2019

Серіал Відморожений 9 серия онлайн / 1+1

9, 10, 11, 12 серии сериала Відморожений вышли 18 декабря в 21:45 на 1+1. Заканчивается время для возвращения долгов Мишей Дзидзюком, но у него все под контролем, ведь парня из 90-х так просто современным миром не возьмешь.

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По сюжету, Михаил - ловкий парень из 90-х, который попал в переделку с мафией, и его друг вынужден был заморозить его в криокамере, которую сделал из холодильника, и которая позволила Михаилу остался замороженный на 23 года.

Спустя 23 года его родственники - Дзидзюки случайно обнаруживают его в старом доме, в котором жили все это время, и который принадлежит по документам Михаилу. Они выплатили его долги, и собирались продать его дом, но Михаил не согласен.

Відморожений 2019: 9-12 серия онлайн / 1+1

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Он начинает свое знакомство с 21 веком, а его семья вынуждена вспомнить лихие 90-е.

Відморожений 9 серия смотреть онлайн 18-12-2019:

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Відморожений 10 серия смотреть онлайн 18-12-2019:

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Відморожений 12 серия смотреть онлайн 18-12-2019:

Все эпизоды сериала Відморожений выходят в 21:45 по будням с понедельника по четверг на 1+1. Также посмотреть сериал Відморожений можно на сайте Главред.