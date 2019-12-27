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Кошки фильм 2019: чем поражает экранизация мюзикла Кошки Лойд-Уэббера

Александр Галаджий

журналист

27 декабря 2019, 13:51

Премьера фильма Кошки 2019 состоялась в Украине 26 декабря. Что показали в фильма Кошки, что так понравилось зрителям, и от чего кипит сеть - читайте в материале Главреда.

Кошки фильм 2019
Кошки фильм 2019 - рецензия и обзор / Universal

Премьера фильма Кошки 2019 прошла В Киеве шумно и под шампанское. Все желающие могли сфотографироваться с луной, на которой будет летать Тейлор Свифт, а на мягких диванчиках действительно почувствовать себя котом.

Объясняем, чем фильм Кошки 2019 отличается от мюзикла Кошки 1981, и что нужно знать про фильм Кошки 2019.

Без сомнений, мюзикл Кошки 1981 - гениальная вещь. За почти 40 лет мюзикл ставили в 30 странах мира, а в общей сложности его посмотрели 80 миллионов человек. Ллойд-Уэббер писал его 4 года, и большую роль в этом сыграл сборник стихотворений британского поэта Томаса Элиота "Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом", в котором композитор подглядел гениальную песню Memory, которую исполняет Гризабелла.

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Фильм Кошки 2019 поражает красочной картинкой, акробатичными упражнениями, спецэффектами и невероятными знаменитыми актерами. Особый акцент - на исполнении самого мюзикла - песни были исполнены максимально приближенно к идеалу.

Кошки фильм 2019: Сюжет

Сюжет фильма повторяет мюзикл - кошки собираются на Муркошачий бал, который проходит под луной раз в год. в это время повелительница кошек - старая Дьютерономия выбирает кошку, которая сможет отправится в кошачий рай в небесах, чтобы переродиться, и начать заново одну из своих 9 жизней.

Коты танцуют и поют песни о своей жизни - по идее, в фильме проходит соревнование. Самый опасный и "крутой" кот - Макавити, убирает своих конкурентов, и даже крадет Дьютерономию.

Однако, самый центральный персонаж - Гризабелла исполняет самую трогательную песню Memory, которая за 40 лет плотно засела в массовой культуре.

Кошки фильм 2019
Кошки фильм 2019 / Universal

В плане драматургии - фильм Кошки 2019 отлично снят и поставлен. Но идеальную плавную игру нарушает единственная сцена с освобождением котов от Макавити. Ни пение, ни имена актеров, ни спецэффекты тут не помогут. Казалось бы, для непосвященного, что это единственный минус, фильма. Но нет.

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Отметим также, что оскароносный Том Хупер перегнул с адаптацией мюзикла - общая беда сегодняшнего кинематографа. Старика Дьютерономи превратили в женщину, Макавити из ловкого гангстера превратился в мага-эльфа 80-го уровня, а кот-маг мистер Мистоффелис стал фокусником-недоучкой. Из-за этого сменился сам сюжет. Танцы, которые сильно критикуют - имеют право на существование, ведь сам мюзикл и фильм не для всей публики.

Кошки фильм 2019: критика 

В основном, фильм Кошки критикуют за спецэффекты, и упоминают изменения сюжета. Признаем, что снятый фильм - это уже не мюзикл Кошки образца 1981 года, и в нем есть свои проблемы и преимущества.

Кошки фильм 2019
Кошки фильм 2019: спецэффекты не подвели / Universal

Проблема экранизации мюзикла в том, что почти полвека люди воспринимали историю о другом. Хупер же показал толерантность у котов, и переснял свою версию Кошек. Даже не такая проблема со спецэффектами, - она остается лишь частью, а не основой.

Однако, с другой стороны, люди, которые не видели мюзикл Кошки, вполне нормально воспринимают фильм. То наводит на мысль, что критика Кошек - преувеличена. Не такие большие проблемы со спецэффектами, чтобы перевесить изменения в сюжете и в списке персонажей.

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Кошки фильм 2019 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Кошки фильм 2019: Актеры и роли

Для фильма Кошки 2019 Том Хупер подобрал воистину звездный состав - Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Идрис Эльба, Джеймс Корден и даже Тейлор Свифт.

  • Джуди Денч — Старая Дьютерономи
  • Идрис Эльба — Макавити
  • Иэн Маккеллен — Гус, театральный кот
  • Тейлор Свифт — Бомбалурина
  • Ребел Уилсон — Мисс Дженни
  • Джеймс Корден — Бастофер Джонс
  • Дженнифер Хадсон — Гризабелла
  • Роберт Фэйрчайлд — Манкустрап
  • Лори Дэвидсон — Мистоффелис
  • Джейсон Деруло — Рам-Там-Таггер
  • Франческа Хэйуард — Виктория
  • Стивен Макрей — Скимблшэнкс
  • Эрик Андервуд — Адмет
  • Даниэла Норман — Деметра
  • Метте Тоули — Джемима
  • Блу Робинсон — Алонзо
  • Джай Бетоте — Корикопат
  • Ларри Буржуа — Платон
  • Лоран Буржуа — Сократ
  • Зизи Страллен — Тантомила
  • Джонадет Карпио — Силлабуб
  • Мелисса Мэдден Грей — Гридлбоун
  • Фрейя Роули — Джелерум
  • Дэнни Коллинз — Мангожерри
  • Наоим Морган — Рамплтизэл
Кошки фильм 2019
Кошки фильм 2019: Макавити - гений преступного мира / Universal

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Примечательно, что в фильме историю показывают с точки зрения белой кошечки Виктории (Франческа Хэйуард), и она исполняет песню Beautiful Ghosts, которую вообще-то написала для нее Тейлор Свифт, которая исполняет Бомбалурину, которая качается на луне, и поет о Макавити.

Тейлор Свифт фильм Кошки 2019 Beautiful Ghosts слушать онлайн песню:

Общее впечатление от фильм Кошки - положительное. Не столь большое желание критиковать недостатки того, что там показали, как поехать, и посмотреть мюзикл в оригинале. Учитывая ситуацию, фильм вполне имеет право на существование, но вряд ли станет блокбастером - не так много людей в мире любят мюзиклы, а тем более экранизации мюзиклов. Но в своей категории на 2019 год фильм Кошки - уникальная и шикарная вещь, с которой стоит ознакомится. И лучше, чтобы первый взгляд все же был с большого экрана и с правильной музыкой - вам еще не раз захочется пересмотреть его дома, если он понравится.

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