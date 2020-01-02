Сериал Крепостная выходит в России: дата выхода, как смотреть, сколько сезонов

Крепостная на Россия 1: дата выхода и как смотреть / Instagram

Одни из самых успешных украинских сериалов Крепостная выходит в январе 2020 на российском канале Россия 1.

Премьера украинского сериала Крепостная состоится в России к рождеству.

"Долгожданная премьера в России!Всем, кто так ждал и не только Крепостная ‼️", - обрадовала новостью подписчиков исполнительница главной роли Катерина Вербицкой Екатерина Ковальчук.

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Сериал Крепостная будет выходить с 6 января в 20:30 на канале Россия 1.

Каждый день будут показывать по 3 серии, сериал будет выходить по будням.

Кроме того, после показа 1 сезона есть вероятность того, что трансляцию могут продлить на 2 сезон.

Сериал Крепостная премьера в России смотреть онлайн трейлер:

Напомним, 3 сезон Крапостной ожидается уже в 2021 году на телеканале СТБ.