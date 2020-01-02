Сериал Крепостная выходит в России: дата выхода, как смотреть, сколько сезонов

Сериал Крепостная выходит в России. Один из главных российских каналов получил права на трансляцию украинского сериала. Когда смотреть сериал Крепостная в России, и сколько серий покажут - читай на Главреде.
Одни из самых успешных украинских сериалов Крепостная выходит в январе 2020 на российском канале Россия 1.
Премьера украинского сериала Крепостная состоится в России к рождеству.
"Долгожданная премьера в России!Всем, кто так ждал и не только Крепостная ‼️", - обрадовала новостью подписчиков исполнительница главной роли Катерина Вербицкой Екатерина Ковальчук.
Читайте такжеКрепостная 3 сезон: когда выйдет продолжение сериала
Сериал Крепостная будет выходить с 6 января в 20:30 на канале Россия 1.
Каждый день будут показывать по 3 серии, сериал будет выходить по будням.
Кроме того, после показа 1 сезона есть вероятность того, что трансляцию могут продлить на 2 сезон.
Сериал Крепостная премьера в России смотреть онлайн трейлер:
Напомним, 3 сезон Крапостной ожидается уже в 2021 году на телеканале СТБ.