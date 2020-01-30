Найгірша подруга 2020: дата выхода и актеры

Найгірша подруга 2020 - дата выхода, актеры и роли / 1+1

Премьера нового сериала Найгірша подруга 2020 на 1+1 выходит 3 февраля в 20:45. Телеканал подготовил драмеди с актерами, которые уже давно известны любителям 1+1. В сериале Худшая подруга раскрывается история одновременно наивной любви и драмы любовного треугольника, и конечно женского соперничества.

Что будет в сериале Худшая подруга, как и когда его смотреть - в нашем материале.

Телеканал 1+1 снял новый драматически-комедийный сериал Найгірша подруга о молодой девушке, которая пытается построить свою жизнь, переехал из провинции в большой город.

Найгірша подруга 2020 - сюжет

Найгірша подруга 2020 - сюжет / 1+1

В центре сюжета Найгіршої подруги - история талантливой, но бедной девушки Виктории из провинциального городка. Она мечтает заниматься любимым делом - кондитерским искусством, но долги не дают открывать свой бизнес.Читайте такжеМир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт Она переезжает в большой город, и там судьба сводит Викторию с красавчиком Александром, владельцем успешной компании. Но по случаю, Вика принимает его за обычного секретаря, и пытается продвинуться в карьере, пользуясь его чувствами. Но, неожиданно, ей мешают нежные чувства, которые возникли к, по ее мнению, совсем не перспективному мужчине.

Все усугубляет невеста директора компании, в которой работает Виктория, - оказывается, это ее бывшая одноклассница Марина, с которой отношения сложились весьма неудачно.

Марина ненавидит Вику еще со школы, поэтому старается подставить ее при первой возможности, и во всю пользуется ее достижениями.

Найгірша подруга 2020 - актеры и роли

Найгірша подруга 2020: сколько серий / 1+1

Клавдия Дрозд - Виктория Компанеец;

Дарья Легейда - Марина;

Андрей Фединчик - Александр;

Елена Стефанская

Оксана Сташенко

Дмитрий Усов

Игорь Гусаченко

Людмила Кибенко

Производство продукта обеспечила кинокомпания Art Forms. Продюсерами стали Татьяна Гнедаш, Денис Пономаренко, Дарья Орешкевич и Сергей Ухин. Автор сценария - Татьяна Гнедаш. Также над сценарием сериала работали Юлия Васильева, Янина Вильготская, Филипп Маркович, Елена Писларий и Елена Кошиль. Режиссер - Сергей Сторожев. Оператор - Маркиян Канюка.

Найгірша подруга 2020 смотреть онлайн на 1+1 трейлер сериала:

В сериале Найгірша подруга - 8 серий, показывать сериал Найгірша подруга будут с 3 февраля в 20:45 на 1+1. Смотреть онлайн сериал можно на сайте Главред.