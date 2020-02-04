Сваты 7 сезон: дата выхода и актеры

После нескольких месяцев скандалов, в сети появились достоверные данных по 7 сезону Сватов, который может выйти еще в 2020 году.
Съемки нового 7 сезона сериала Сваты стартовал в Беларуси 28 января 2020, и продлятся около месяца с возобновлением работы в мае 2020.
Съемки проводятся в доме Будько из 2017 года, пишет КП.
Съемки 7 сезона Сватов начались в доме Виктора и Светланы Празецких в Дуличах в Беларуси. Этот дом принадлежит Ивану Будько и Валюхе, и там же проходил съемки в 2017 году.
Идут съемки всех сцен Валюхи и Будько, так что из актеров в Беларусь прибыли только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.
Сваты 7 актеры и роли
В новом 7 сезоне сыграет Виктор Добронравов - он изобразит молодого Будько. Дарья Руда сыграет молодую Валюху. Мария Тарасова сыграет маленькую Марию Будько. Актер Андрей Бирин сыграет роль Джека, с которым по сюжету поженится внучка сватов Евгения. Новым героем 7 сезона Сватов станет актер Михаил Трухин, который всем известен по сериалу Улица разбитых фонарей. Он сыграет кого-то по имени Палыч, который заведует сельским домом культуры.
Премьера нового 7 сезона пока что ожидается в декабре 2020, но окончательное решение будет принято после того, как съемки пройдут с актерами, которым трудно выбраться на съемки в Россию.
Ранее Федор Добронравов высказался о своем будущем уходе из Сватов.