Найгірша подруга 3 и 4 серия смотреть онлайн 04-02-2020

Найгірша подруга 3 серия смотреть онлайн / 1+1

Новый сериал 1+1 Найгірша подруга онлайн выходит регулярно в 20:45 на 1+1. Новые 3 и 4 серии сериала Найгірша подруга вышли 4 февраля. Виктория старается справится с унизительной ролью секретарши, которую Марина превращает в работу служанки. Если бы не Александр и поддержка некоторых коллег, Вика бы уже ушла с новой работы. Но ее удерживает упрямство и обстоятельства.

Что показали в 1 и 2 серии сериала Найгірша подруга - смотри на Главреде.

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Клавдия Дрозд, Дарья Легейда и Андрей Фединчик сняли в сериале о том, как молодая и наивная пока что девушка приехала покорять большой город и строить большую карьеру, но до нее тут уже обосновался кое-кто другой.

Найгірша подруга 3 и 4 серия смотреть онлайн и обзор

Виктория начинает понемногу разбираться в работе нового офиса, и понимать, кто кому друг, или враг. Марина старается оградить ее от людей, которые могут помочь с карьерным ростом, и конечно же от серьезной работы.

Но волей-неволей, кое-кто узнает о гениальных способностях Вики, и начинает задаваться вопросом - почему же она не пищевой технолог, шеф-повар, или даже помощник в бизнесе по некоторым вопросам.

Но стоит не забывать, что за хорошим часто может прятаться беда. Такая же ситуация ожидает и Викторию в новых 3 и 4 сериях сериала Худшая подруга 2020.

Найгірша подруга 3 серия смотреть онлайн 04-02-2020:

Найгірша подруга 4 серия смотреть онлайн 04-02-2020:

Новые серии сериала Найгірша подруга выходят в 20:45 на 1+1 по две серии в день. Посмотреть и почитать описание вы также сможете на сайте Главред.