Найгірша подруга 5 и 6 серия смотреть онлайн 05-02-2020

Найгірша подруга 5 серия смотреть онлайн / 1+1

Новый сериал 1+1 Найгірша подруга онлайн выходит регулярно в 20:45 на 1+1. Новые 5 и 6 серии сериала Найгірша подруга вышли 5 февраля. Виктория нашла общий язык с Александром, но все еще не отказалась от идеи, которую они обсуждали с Мариной. К тому же Вика старается идти к своей мечте - работе технолога.

Что показали в 5 и 6 серии сериала Найгірша подруга - смотри на Главреде.

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Клавдия Дрозд, Дарья Легейда и Андрей Фединчик сняли в сериале о том, как молодая и наивная пока что девушка приехала покорять большой город и строить большую карьеру, но до нее тут уже обосновался кое-кто другой.

Найгірша подруга 5 и 6 серия смотреть онлайн и обзор

Александр понемногу влюбляется в Викторию, а Марина под давлением обстоятельств продолжает помогать Виктории. Она все еще думает, что Александр о ней не забыл.

Александра же пытаются сосватать той девушке, которая нравится его матери.

Ни Марина, ни Вика ни Александ не в восторге от того, что Александра сватают Маргарите

В 5 и 6 сериях сильно нагнетается ситуация, и она почти что выходит из-под контроля. Вика начинает подозревать, что она невольно оказалась в центре интриг.

Найгірша подруга 5 серия смотреть онлайн 05-02-2020:

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Найгірша подруга 6 серия смотреть онлайн 05-02-2020:

Новые серии сериала Найгірша подруга выходят в 20:45 на 1+1 по две серии в день. Посмотреть и почитать описание вы также сможете на сайте Главред.