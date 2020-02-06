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Какие сериалы на 1+1 смотреть весной 2020

6 февраля 2020, 18:14

Продюсеры 1+1 раскрыла пару секретов о новых сериалах весеннего сезона, которые уже начали выходить на телеканале.

Сериалы 1+1
Сериалы 1+1 / 1+1

Телеканал 1+1 планирует сериальном сезоне канал покажет 90 часов премьерного контента, 62 из которых является собственной разработкой 1+1, и еще 28 часов - закупочные продукты.

Деталями формирования репертуарной политики и планами канала в рамках презентации весенней сериальной линейки поделились ТОП-менеджеры 1+1 медиа - генеральный продюсер 1+1, руководитель Телевизионного бизнеса группы Максим Кривицкий и главная продюсер сериалов и фильмов 1+1 Алена Еремеева.

"Независимо от жанра сериала, для нас важно, чтобы каждый из них мотивировал и вдохновлял зрителя, был наполнен оптимизмом. Мы разграничиваем летний цикл сериалов на два сезона. Весной мы производим мелодраматические и драматические продукты, на которые есть большой спрос у нашей аудитории.
В свою очередь, на осень мы традиционно готовим комедии. В прошлом сезоне они оправдали наши высокие ожидания. В частности, проект СидорЕнки-СидОренки стал самым рейтинговым русскоязычным сериалом года, а Папик, производства студии Квартал 95, стал лучшим сериалом года на украинском ТВ. Учитывая этот успех, осенью 2020 года мы планируем показать продолжение СидорЕнки-СидОренки, новые приключения героевВеликі Вуйки и уже работаем над их производством"- рассказал во время мероприятия Максим Кривицкий.

Он добавил, что со студией Квартал 95 обсуждается продолжение сериала Папик.

Так, в рамках мероприятия стало известно, что саундтреками к премьерным продуктам весны станут песни самых известных украинских звезд.

"Для нас важно всегда искать новые решения и расширять пул партнеров - как среди продакшенов, так и среди ключевых творческих талантов. Мы всегда открыты для новых идей и стараемся обогащать материал дополнительными выразительными средствами. В сериалы мы традиционно добавляем много украинской музыки и работаем в синергии с украинскими артистами. В частности, продолжаем сотрудничество с Тиной Кароль. Ее хит Иди на жизнь стал атмосферным саундтреком не только мелодрамы Доктор Вера, но и всего сериального сезона. Мы также впервые пробуем сотрудничать с певицей TAYANNA. Ее песня Сила прозвучит в сериале Бедная Саша, который производит для нас Украинская продакшн студия". - рассказала на презентации Алена Еремеева, главная продюсер сериалов и фильмов канала 1+1.

Всего в весеннем сезоне 1+1 выйдут такие сериалы.

Сериалы 1+1 весна 2020

Все сериалы будут выходить по будням с понедельника по четверг на 1+1. Смотреть онлайн и читать обзоры серий можно будет на сайте Главред.

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