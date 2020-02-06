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Найгірша подруга финал: чем закончился сериал - объяснение концовки

6 февраля 2020, 22:20

Последняя 8 серия сериала Худшая подруга вышла 6 февраля. Чем закончился сериал Худшая подруга, и что показали в финале - читайте на Главреде.

Найгірша подруга
Найгірша подруга 2020 - чем закончился сериал / 1+1

Последняя 8 серия сериала Найгірша подруга на 1+1 вышла в 20:45 на 1+1. Виктория поменяла работу, и стала искать богатого жениха, чтобы решить свои финансовые и семейные проблемы, но случайно влюбилась в секретаря своей цели. Но, оказалось, что сам босс прикинулся секретарем, чтобы убедиться, что Вике нужны не деньги.

Чем закончился сериал Найгірша подруга, и будут ли вместе Вика и Александр - рассказываем в нашем материале.

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По сюжету сериала Найгірша подруга, Виктория при помощи Марины пытается найти себе богатого жениха, и по совету подруги, соблазняет секретаря богатого владельца компании.

Но оказывается, что влюбленный - не секретарь, а босс, в чем он признается Виктории. Однако, Вика так и не сказала, зачем она с ним познакомилась.

Несмотря на то, что мать Александра планировала ему выходных брак по договору, Вика и Александр не просто стали встречаться, но запланировали свадьбу.

Найгірша подруга 2020
Чем закончился сериал Найгірша подруга - объяснение / 1+1

Прямо перед свадьбой Вику начинают шантажировать - посадить ее отца за кражу на складе, где он когда-то работал, а также рассказать, что Вика изначально планировала влюбить в себя Александра.Читайте такжеНайгірша подруга 1 и 2 серия смотреть онлайн 03-02-2020

Тем временем, ее подруга Марина тайно рассказывает Александру кое-что из планов Вики, добавляя от себя что-то. Так что Александр верит, что Вике от него нужны только деньги. Когда Вика приходит домой, там ее встречает Марина в постели со спящим Александром, и рассказывает, что у них любовь. Вика бросает все и уезжает.

В последней серии Вика снова устраивается на фабрику в Балабинске, а Александр решил больше никогда не жениться. Но Маша, которая следила за ними все время для Риты, показывает Александру и Вике записи, на которых их подставили. Вика записывает новый видео рецепт пирога, в котором говорит, что ошибки нужно исправлять, а Александр садится на поезд, и едет в Балабинск извиняться перед Викой.

В то же время Маша отправила Дмитрию запись того, как Марина призналась, что не любит Дмитрия прямо в день перед свадьбой. 

В итоге, Дмитрий выдворил Марину из дома. Александр же приходит на завод к Виктории, чтобы поговорить, но вика просит время.

Год спустя Виктория на иномарке приехала на Дойчланд на выставку с Александром, а Марина все еще не может найти себе мужчину, даже с помощью Риты. 

Последние кадры - прикол, ведь Александр дружит со своим психотерапевтом, и они все вместе дружно посмеялись над ситуацией, которая когда-то была.

Все серии сериала Худшая подруга модно смотреть онлайн на Главреде. Сериал Худшая подруга выходил на 1+1 

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