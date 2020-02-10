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Не отпускай 1 и 2 серия смотреть онлайн 10-02-2020

10 февраля 2020, 20:30

Премьера сериала Не відпускай состоялась в понедельник 10 февраля на 1+1. Новый сериал рассказывает трагическую историю любви и расставания. Что было в 1 и 2 серии - смотрите и читайте на Главреде.

Не отпускай 1 серия смотреть онлайн
Не отпускай 1 серия смотреть онлайн / 1+1

Новый сериал Не отпускай вышел на 1+1. 1 и 2 серии сериала Не відпускай 2020 вышли в 20:45. В первых сериях мы узнаем историю любви Макса и Риты - они заканчивали школу и планировали женится, когда случилось настоящее горе, чуть не разрушившее их жизнь. Рита и Макс надолго потеряли связь, пока непонятно как, судьба не привела парня обратно к любимой.

Что показали в 1 и 2 серии сериала Не відпускай - смотри на Главреде.

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Матвей Зубалевич, Евгения Нохрина, Ксения Мишина и Артем Алексеев отлично сыграли в мелодраме Не отпускай, где потерянные души - Рита и Макс снова и снова находят друг друга, чтобы обрести, наконец, счастье.

Не відпускай 1 и 2 серия смотреть онлайн и обзор

В первой серии нас знакомят с молодыми Ритой и Максом - они были на 7 небе от счастья, пока не случилось ужасное - 6-летний брат Риты получает травму позвоночника и теряет способность ходить и двигаться. Максима обвиняют в том, что это он толкнул мальчика - тот упал в воду, и неловко приземлился - так, что повредил спину.

Парень вынужден покинуть городок - он попадает в армию, и в места боле отдаленные.

Спустя 10 лет так случилось, что Макс оказался снова в том же городке, только в этот раз ему не рады - люди винят его в несчастьях Риты, а девушке уже подыскали богатого кавалера.

Не відпускай 1 серия смотреть онлайн 10-02-2020:

Не відпускай 2 серия смотреть онлайн 10-02-2020:

Новые серии сериала Не відпускай выходят в 20:45 на 1+1 по две серии в день. Посмотреть и почитать описание вы также сможете на сайте Главред.

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