Не отпускай 3 и 4 серия смотреть онлайн 11-02-2020

Не отпускай 3 серия смотреть онлайн / 1+1

Новый сериал Не отпускай вышел на 1+1. 3 и 4 серии сериала Не відпускай 2020 вышли в 20:45. Все прекрасно осознают, что Рита и Макс должны быть вместе, но Рита слушает маму, которая хочет, чтобы дочка вышла замуж за Игоря - того самого стукача, который подставил Макса 10 лет назад.

Что показали в 3 и 4 серии сериала Не отпускай - смотри на Главреде.

Матвей Зубалевич, Евгения Нохрина, Ксения Мишина и Артем Алексеев отлично сыграли в мелодраме Не отпускай, где потерянные души - Рита и Макс снова и снова находят друг друга, чтобы обрести, наконец, счастье.

Не отпускай 3 и 4 серия смотреть онлайн и обзор

Макс вернулся как раз к самому разгару интриг. Несмотря на всю его "крутую" подготовку в армии и на частной службе, заммера Игорь не намерен его подпускать у Рите.

Тем временем героиня Ксении Мишиной - одна из немногих, кто представляет ситуацию трезво, пытается помочь подруге и другу.

Не отпускай 3 серия смотреть онлайн 11-02-2020:

Не отпускай 4 серия смотреть онлайн 11-02-2020:

Новые серии сериала Не відпускай выходят в 20:45 на 1+1 по две серии в день. Посмотреть и почитать описание вы также сможете на сайте Главред.