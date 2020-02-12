Не отпускай 5 и 6 серия смотреть онлайн 12-02-2020

Не отпускай 5 серия смотреть онлайн / 1+1

Новый сериал Не отпускай вышел на 1+1. 3 и 4 серии сериала Не відпускай 2020 вышли в 20:45. Игорь готовится уничтожить Макса - он ему окончательно надоел. Женя мечтает удочерить Аню из детдома, а Рита никак не может выбрать из мужчин, и провоцирует масштабное горе в городке.

Что показали в 5 и 6 серии сериала Не отпускай - смотри на Главреде.

Матвей Зубалевич, Евгения Нохрина, Ксения Мишина и Артем Алексеев отлично сыграли в мелодраме Не отпускай, где потерянные души - Рита и Макс снова и снова находят друг друга, чтобы обрести, наконец, счастье.

Не отпускай 5 и 6 серия смотреть онлайн и обзор

Анна решается обратиться Полине, она мечтает завести ребенка, но Жена иного мнения. Также, она вместе с Максом устраивает очную ставку Вити с Полиной в надежде, что она его вылечит.

Однако, это только бесит Риту, которая разрывается между приказами своей властной матери и любовью к Максу.

Тем временем расследование против Макса приходит к занятному выводу.

Не отпускай 5 серия смотреть онлайн 12-02-2020:

Не отпускай 6 серия смотреть онлайн 12-02-2020:

Новые серии сериала Не відпускай выходят в 20:45 на 1+1 по две серии в день. Посмотреть и почитать описание вы также сможете на сайте Главред.