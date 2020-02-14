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Подари мне счастье 2020: актеры и график выхода серий

14 февраля 2020, 07:15

Новый сериал на 1+1 Подари мне счастье выходит в феврале. Мелодрама, в которой главная героиня владеет необычной способностью - тонко чувствовать запахи, покорит зрителей.

Подари мне счастье 2020
Подари мне счастье 2020 - дата выхода и в ролях / 1+1

Новый сериал на 1+1 Подари мне счастье 2020 выходит на экраны 17 февраля. В ленте расскажут, как простая девушка после тяжелой болезни нашла где проявить свой необычный талант, и нашла себе идеальную работу, которая принесла ей счастье и любовь. К сожалению, без страданий тут не обошлось, и обо всем, чтоб было с девушкой вы узнаете, в новых сериях сериала.

Что будет в сериале Подари мне счастье и кто сыграл в нем - читайте на Главреде.

Подари мне счастье сюжет

История сосредоточилась на выпускнице университета Уляне, которая после 23 идет работать парфюмером и создавать настоящий "запах счастья". Благо девушка это может легко сделать - у нее очень необычное обоняние - после тяжелой детской болезни.

Но, неожиданно все идет не так, когда Уляна знакомится с 27-летним Михаилом, с которым они влюбляются. Проблемой остается только то, что девушка, которая хотела женить на себе богатого Михаила, и прибрать к рукам его финансы не остановится перед такой преградой, как любовь.

Подари мне счастье в ролях

Анастасия Крылова - Уляна;

Олег Москаленко - Михаил;

Кирилл Дыцевич;

Валерия Ходос;

Алексей Череватенко;

Станислав Боклан;

Продюсерами фильма от канала выступили Алена Еремеева и Дарина Жукова. Автор сценария – писательница Ирина Чернова (Люко Дашвар), работавшая ранее над сериалом Хозяйка. Производством проекта занимается "1+1 Продакшн".

Подари мне счастье 2020 смотреть онлайн трейлер:

Напомним, ранее назвали дату выхода сериала Мышеловка для кота.

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