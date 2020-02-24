УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Родственные связи 2 сезон - дата выхода, актеры и роли и график серий

24 февраля 2020, 17:11

Премьера сериала Родственные связи 2 сезон назначена на 1+1 в конце февраля. Что будет в сериале Родственные связи 2 сезон, и кто в ролях Родственные связи 2 сезон - читай на Главреде.

Родственные связи 2 сезон
Родственные связи 2 сезон / 1+1

Премьера сериала Родственные связи 2 сезон состоится 24 февраля на 1+1. После напряженного первого сезона, зрителей ждет не менее эмоциональное и серьезное продолжение сериала Родственные связи.

Что будет в сериале Родственные связи 2 сезон, кто сыграл в ролях, и какой график выхода серий - читайте на Главреде.

Семью Исаевых, чья жизнь наконец наладилась, вновь ждут сложные испытания.

Родственные связи 2 сезон - сюжет

Хоть Мария встретилась с родной дочерью Настей, а муж принял ее непростое прошлое, до какого-то понятия счастья еще далеко.Читайте такжеПротив течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжет

Защищая от недобросовестного застройщика интернат, в котором выросла, главная героиня Мария Исаева рискует карьерой и не догадывается, что ее жизнь висит на волоске. Она борется не только за справедливость, но и за свою семью – не так просто примирить только что найденную старшую дочь с младшими детьми.

А в это время, муж Исаевой не находит ничего лучше, чем решать свои проблемы на работе, принимая помощь бесконечно влюбленной в него опасной женщины. Все идет к тому, что ему приходится проводить с ней ночи. Мария могла бы преодолеть все трудности, но почву из-под ног выбивает невероятная встреча с ее прошлым, которое намного хуже сегодняшнего дня.

Родственные связи 2 сезон - актеры и роли

  • Ольга Арнтгольц - Мария Исаева;
  • Ольга Когут - Элеонора;
  • Алиса Лукшина - Анастасия Голубенко;
  • Алексей Зубков - Станислав;
  • Сергей Фролов - Петр Исаев;
  • Кира Подольская - Влада;
  • Ольга Кияшко - Вера;
  • Галина Корнеева - Галина Степановна Жукова;
  • Олег Коркушко - Сергей, парень Насти;
  • Даниил Мирешкин - Александр, адвокат.
  • Ирина Кудашова - эпизод;
  • Татьяна Михина;
  • Виталий Иванченко.

Родственные связи 2 сезон график выхода серий

В сериале  родственные связи 2 сезон всего 8 серий - они будут показаны с 24 по 27 февраля - по 2 серии за день в 20:45 на 1+1

  • 1 серия - 24 февраля - 20:45;
  • 2 серия - 24 февраля - 21:50;
  • 3 серия - 25 февраля- 20:45;
  • 4 серия - 25 февраля- 21:50;
  • 5 серия - 26 февраля- 20:45;
  • 6 серия - 26 февраля- 21:50;
  • 7 серия - 27 февраля- 20:45;
  • 8 серия - 27 февраля- 21:50.

Родственные связи 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Все серии 2 сезона Родственные связи будут выходить на 1+1. Также, посмотреть онлайн Родственные связи 2 сезон можна на Главреде.

новости шоу бизнеса Сериалы 1+1 Родственные связи 2 трейлер
Сейчас вы просматриваете новость «Родственные связи 2 сезон - дата выхода, актеры и роли и график серий». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:56
"Наденьте большой презерватив": в Сети высмеяли костюм Скалецкой в санатории Новых Санжар
17:55
Xbox Series X будет в 8.5 раз мощнее, чем Xbox One
17:37
Бывший фаворит в пролете: какие партии сейчас прошли бы в Раду – опрос Видео
17:30
Маникюр 2020 весна – в моду вернулся французский маникюр из 90-х: фото Фото
17:11
Родственные связи 2 сезон - дата выхода, актеры и роли и график серий Видео
17:04
Бешеный шторм атаковал Одессу: повалило деревья, город парализован - фото Фото Видео
17:02
Черная Масленица 2020 в Германии: авто протаранило толпу, пострадали дети
16:48
YouTube по ошибке создал самое длинное видео в истории
16:47
Блины на молоке и не только: как готовить тонкие и пышные блинчики с уматовыми начинками Видео
16:42
Это не вторые Грынджолы: почему у Go-A хорошие шансы на Евровидении мнение
16:30
Эротические фильмы: что это такое и самая лучшая киноэротика
16:27
Коронавирус и заробитчане: на Закарпатье паника из-за ситуации в Италии
16:18
Наталья Горовая в прозрачном белье заинтриговала пикантным фото
15:56
Sony представила Xperia 1 II и Xperia Pro - новые топовые 5G-смартфоны
15:23
Зеленский и не Порошенко: опрос показал новых фаворитов украинцев в президентской гонке
15:08
Харли Квинн 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет Видео
14:52
Эксперт рассказал, как ударит коронавирус по заробитчанам и экономике Украины
14:45
По Украине бьет новый циклон: когда утихнет ураганный ветер Видео
14:37
СМИ рассказали, кто умышленно блокирует работу Минюста актуально
14:33
В OLX рассказали, что украинцы покупали через интернет чаще всего в 2019 году
14:15
Тысячи их: киевлянке принесли платежку с громадной суммой за отопление - фото
14:10
Ходячие мертвецы 10 сезон 10 серия смотреть онлайн трейлер Видео
14:00
Холодильники, телевизоры и другие девайсы: на покупку какой бытовой техники украинцы тратят больше всего денег новости компании
13:52
Смертоносный ветер в Одессе: женщину насмерть прибило дерево - фото Фото Видео
13:42
Уханьский вирус косит людей в Иране: депутат заявил о 50 жертвах
13:22
"Хочу, бл*дь, и поздравляю!": Maruv отреагировала на скандал из-за своего поста Видео
13:19
Анонсирован Sony Xperia 10 II - среднебюджетный смартфон с тройной камерой
13:19
"За православное искусство": в РФ порнозвезде дали грамоту от Путина
13:03
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: пожирающая власть и тайные лиходеи Видео
12:58
Украинские загранпаспорта в ОРДЛО: документ получили 950 тысяч человек Видео
12:30
Ученые выяснили, почему в Украине аномально теплая зима
12:24
"С водометов их полить": под Киевом люди 50+ перекрыли Одесскую трассу
12:22
Итальянцы - в панике: в стране уже четыре жертвы коронавируса Видео
12:21
Какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи Видео
12:12
Сваты закрываются - уже официально
11:58
В Нацбанке показали, какой будет новая 200-гривневая банкнота: опубликовано фото Видео
11:57
Новые скриншоты с жуткими монстрами Resident Evil 3 Remake слили в сеть
11:56
"С трусиками в зубах на четвереньках": откровения девушки, практикующей БДСМ
11:54
Апелляционный суд восстановил Насирова в должности главы ГФС
11:46
Китайский вирус-убийца попал в Кувейт, Афганистан и Бахрейн Видео
11:40
Масленица 2020 – открытки и поздравления вкусные
11:35
Коронавирус совсем близко: в Польше госпитализировали человека с подозрением на заразу из Китая
11:29
"Долба*бка": Maruv нарвалась на критику за восхваление армии страны-оккупанта
11:19
"Надо продать Гончарука": премьер попал в скандал из-за наркотиков и оружия
11:12
"Живут без копейки": освобожденные из плена украинцы не получили денег - журналист
11:11
Украинцы всячески уклоняются от налогов - и правильно делают мнение
11:10
Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю Видео
11:02
Могут нанести вред: эксперт рассказала, кому нельзя есть блины
10:27
"Были друзьями в Фейсбуке": Холодницкий объяснил, почему закрыли "дело рюкзаков" Авакова
10:25
Против течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять