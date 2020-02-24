Родственные связи 2 сезон - дата выхода, актеры и роли и график серий

Родственные связи 2 сезон / 1+1

Премьера сериала Родственные связи 2 сезон состоится 24 февраля на 1+1. После напряженного первого сезона, зрителей ждет не менее эмоциональное и серьезное продолжение сериала Родственные связи.

Что будет в сериале Родственные связи 2 сезон, кто сыграл в ролях, и какой график выхода серий - читайте на Главреде.

Семью Исаевых, чья жизнь наконец наладилась, вновь ждут сложные испытания.

Родственные связи 2 сезон - сюжет

Хоть Мария встретилась с родной дочерью Настей, а муж принял ее непростое прошлое, до какого-то понятия счастья еще далеко.Читайте такжеПротив течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжет

Защищая от недобросовестного застройщика интернат, в котором выросла, главная героиня Мария Исаева рискует карьерой и не догадывается, что ее жизнь висит на волоске. Она борется не только за справедливость, но и за свою семью – не так просто примирить только что найденную старшую дочь с младшими детьми.

А в это время, муж Исаевой не находит ничего лучше, чем решать свои проблемы на работе, принимая помощь бесконечно влюбленной в него опасной женщины. Все идет к тому, что ему приходится проводить с ней ночи. Мария могла бы преодолеть все трудности, но почву из-под ног выбивает невероятная встреча с ее прошлым, которое намного хуже сегодняшнего дня.

Родственные связи 2 сезон - актеры и роли

Ольга Арнтгольц - Мария Исаева;

Ольга Когут - Элеонора;

Алиса Лукшина - Анастасия Голубенко;

Алексей Зубков - Станислав;

Сергей Фролов - Петр Исаев;

Кира Подольская - Влада;

Ольга Кияшко - Вера;

Галина Корнеева - Галина Степановна Жукова;

Олег Коркушко - Сергей, парень Насти;

Даниил Мирешкин - Александр, адвокат.

Ирина Кудашова - эпизод;

Татьяна Михина;

Виталий Иванченко.

Родственные связи 2 сезон график выхода серий

В сериале родственные связи 2 сезон всего 8 серий - они будут показаны с 24 по 27 февраля - по 2 серии за день в 20:45 на 1+1

1 серия - 24 февраля - 20:45;

2 серия - 24 февраля - 21:50;

3 серия - 25 февраля- 20:45;

4 серия - 25 февраля- 21:50;

5 серия - 26 февраля- 20:45;

6 серия - 26 февраля- 21:50;

7 серия - 27 февраля- 20:45;

8 серия - 27 февраля- 21:50.

Родственные связи 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Все серии 2 сезона Родственные связи будут выходить на 1+1. Также, посмотреть онлайн Родственные связи 2 сезон можна на Главреде.