Родственные связи 2 сезон - дата выхода, актеры и роли и график серий

Премьера сериала Родственные связи 2 сезон назначена на 1+1 в конце февраля. Что будет в сериале Родственные связи 2 сезон, и кто в ролях Родственные связи 2 сезон - читай на Главреде.
Премьера сериала Родственные связи 2 сезон состоится 24 февраля на 1+1. После напряженного первого сезона, зрителей ждет не менее эмоциональное и серьезное продолжение сериала Родственные связи.
Что будет в сериале Родственные связи 2 сезон, кто сыграл в ролях, и какой график выхода серий - читайте на Главреде.
Семью Исаевых, чья жизнь наконец наладилась, вновь ждут сложные испытания.
Родственные связи 2 сезон - сюжет
Хоть Мария встретилась с родной дочерью Настей, а муж принял ее непростое прошлое, до какого-то понятия счастья еще далеко.Читайте такжеПротив течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжет
Защищая от недобросовестного застройщика интернат, в котором выросла, главная героиня Мария Исаева рискует карьерой и не догадывается, что ее жизнь висит на волоске. Она борется не только за справедливость, но и за свою семью – не так просто примирить только что найденную старшую дочь с младшими детьми.
А в это время, муж Исаевой не находит ничего лучше, чем решать свои проблемы на работе, принимая помощь бесконечно влюбленной в него опасной женщины. Все идет к тому, что ему приходится проводить с ней ночи. Мария могла бы преодолеть все трудности, но почву из-под ног выбивает невероятная встреча с ее прошлым, которое намного хуже сегодняшнего дня.
Родственные связи 2 сезон - актеры и роли
- Ольга Арнтгольц - Мария Исаева;
- Ольга Когут - Элеонора;
- Алиса Лукшина - Анастасия Голубенко;
- Алексей Зубков - Станислав;
- Сергей Фролов - Петр Исаев;
- Кира Подольская - Влада;
- Ольга Кияшко - Вера;
- Галина Корнеева - Галина Степановна Жукова;
- Олег Коркушко - Сергей, парень Насти;
- Даниил Мирешкин - Александр, адвокат.
- Ирина Кудашова - эпизод;
- Татьяна Михина;
- Виталий Иванченко.
Родственные связи 2 сезон график выхода серий
В сериале родственные связи 2 сезон всего 8 серий - они будут показаны с 24 по 27 февраля - по 2 серии за день в 20:45 на 1+1
- 1 серия - 24 февраля - 20:45;
- 2 серия - 24 февраля - 21:50;
- 3 серия - 25 февраля- 20:45;
- 4 серия - 25 февраля- 21:50;
- 5 серия - 26 февраля- 20:45;
- 6 серия - 26 февраля- 21:50;
- 7 серия - 27 февраля- 20:45;
- 8 серия - 27 февраля- 21:50.
Родственные связи 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Все серии 2 сезона Родственные связи будут выходить на 1+1. Также, посмотреть онлайн Родственные связи 2 сезон можна на Главреде.