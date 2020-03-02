Мышеловка для кота 2020 1 и 2 серия смотреть онлайн 02-03-2020

Мышеловка для кота 1 серия, 2 серия - смотреть онлайн / 1+1

Новый сериал 1+1 Мышеловка для кота вышел онлайн. 1 и 2 серии сериала Мышеловка для кота 2020 вышли в 20:45 на 1+1. В первых сериях нам показали, как трое друзей-олиграхов решили поиграть в игру на человеческие жизни. Как выбирались персонажи, и что же они должны делать, чтобы выжить.

Что показали в 1 и 2 серии сериала Мышеловка для кота - смотри на Главреде.

В сериале Мышеловка для кота задействованы Дмитрий Суржиков, Татьяна Коновалова, Константин Темляк, Сергей Сипливый, Андрей Романий, Евгений Ковырзанов, Дарья Петрожицкая, Дарья Рыбак и другие. Режиссер – Михаил Савин.

Мышеловка для кота 1 и 2 серия смотреть онлайн и обзор 02-03-2020

В центре сюжета Мышеловки для кота – игра, в которую оказываются втянутыми одновременно студент, журналист и учительница. Читайте такжеМышеловка для кота 2020: дата выхода, актеры и роли, как смотретьВсе они внезапно в один прекрасный день получают по миллиону долларов. Уже придя в себя от такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками в чьей-то азартной игре, на кону в которой их собственные жизни и… еще три миллиона долларов!

Они осознают, что за ними охотятся, что за ними следят, и начинают собираться вместе и находить друг друга, чтобы как-то противостоять своим кукольникам, и перестать быть марионетками.

Мышеловка для кота 2020 1 серия смотреть онлайн 02-03-2020 анонс:

Мышеловка для кота 2020 2 серия смотреть онлайн 02-03-2020 анонс:

Новые серии сериала Мышеловка для кота 2020 выходят в 20:45 на 1+1 по две серии в день. Посмотреть и почитать описание вы также сможете на сайте Главред.