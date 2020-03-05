В новой Золушке фею заменили на чернокожего фея-гея

Золушка 2021 - актеры и роли / Disney

В Британии снимают новую экранизацию знаменитой сказки Золушка. В этот раз фильм порадует не только звездным составом, но и современным духом.

Кэй Кэннон выступает шоуранером проекта, и уже подобрала подходящий состав в фильм.

Так, знаменитый эпатажный шоумен Билли Портер сыграет Фея. Он лично подтвердил это в интервью изданию CBS.

Креативная группа решила представить Крестную фею в виде персонажа без гендера. Для этого лучшим актером стал именно Билли Портер.

Кроме того в фильме сыграют Камилла Кабелло в главной роли, Идина Мензелл в роли ее мачехи, Пирс Броснан в роли короля, а Минни Драйвер в роли королевы. Николас Голицын сыграет принца Роберта.

Билли Портер рассказал о своей роли в фильме Золушка 2021:

Фильм Золушка 2021 выходит 5 февраля 2021. Съемки фильма стартовали 13 февраля 2020.

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