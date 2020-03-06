Сериал Триггер 2 сезон: когда выйдет продолжение

Закончился сериал Триггер на Первом канале. История Стрелецкого не заканчивается, и создатели оставили место для фантазии на 2 сезон. Когда выйдет 2 сезон сериала Триггер - читай на Главреде.
Сериал Триггер 2020 вышел на Первом канале 10 февраля. Последняя 16 серия вышла 5 марта. Пока все пытаются понять, в чем смысл окончания сериала, объясняем, что известно о продолжении сериала, и когда ждать второй сезон Триггера
Сериала Триггер закончился на драматическом моменте, и многие фанаты задаются вопросом, когда выходит Триггер-2
Сериал продлили на 2 сезон еще до окончания первого, так что съемки стартуют уже в ближайшее время после того, как будут утрясены все бюрократические подробности.
Продюсерская компания Среда и Александр Цекало благосклонно отноелись к работе Александры Ремизовой, сценариста Андрея Золотарёва и Льва Мурзенко. А работа режиссера Дмитрий Тюрина поразила зрителей, среди которых сериал стал одним из самых рейтинговых.Читайте такжеШерлок Холмс в России: дата выхода, актеры, и как смотреть
Триггер сюжет
Психотерапевт Александр Стрелецкий вместо длительной терапии, как делают его коллеги, предпочитает создавать провокации, из-за которых его пациенты сами решают, что пора менять свою жизнь, и терапия сводится к нескольким сеансам.
Однако, неожиданно, казалось бы полностью надежный пациент совершает суицид, и Стрелецкого садят в тюрьму. В итоге, спустя 8 лет, он возвращается к практике, и заодно расследует случай, которого не должно было быть, и который свел его в тюрьму.
Более того, ему предстоит позаботиться и о личном счастье, ведь семейные отношения с супругой Дарьей тоже разваливаются, а его методы общения напоминают что-то среднее между Доктором Хаусом и Кэллом Лайтменом.
Триггер 2 сезон - актеры и роли
Пока что создатели сериала не объявляли, что намерены сменить актерский состав во втором сезоне сериала.
- Максим Матвеев - Артём Александрович Стрелецкий психолог-провокатор
- Светлана Иванова - Даша Соловьёва бывшая жена Артёма, невеста Владимира
- Роман Маякин - Денис друг Артёма
- Виктория Маслова - Лера пациентка Артёма
- Игорь Костолевский- Александр Андреевич Стрелецкий психолог-психотерапевт, отец Артёма
- Влад Тирон - Матвей секретарь Артёма
- Ангелина Стречина - Катя младшая сестра Артёма
- Данила Дунаев - Владимир жених Даши
- Евгения Вайс - Таня студентка, девушка Дениса
- Марианна Шульц - мать Матвея
- Янина Малинчик - Татьяна
- Леонид Бичевин - Леонид
- Даниил Воробьёв - Николай брат Леонида
- Хельга Филиппова - мать Николая и Леонида
- Ян Цапник - бизнесмен
- Олег Масленников-Войтов - Борис
- Дарья Буткеева - менеджер Алёна
- Маруся Пестунова - Маруся
- Марк Юсеф - Кирюша
- Екатерина Соломатина - инспектор по делам несовершеннолетних
- Екатерина Соколова-Жубер - девушка Дениса
- Лиза Климова - Олеся
- Антон Денисенко - Анатолий
- Антонина Паперная - Лиза
- Сергей Гурьев - Завьялов
- Дмитрий Янышевский - врач
- Артём Губин - мажор
- Анастасия Моргун - стюардесса
- Евгения Шипова - мать Алины
Съемки сериала начались еще в 2018 году, но уже в апреле 2019 года первый сезон был готов. Однако создатели тянули с премьерой сериала. В итоге, он вышел аж в феврале 2020. Если съемки и постпродакшн пройдут удачно, сериал может выйти вначале 2021 года.