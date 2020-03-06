Сериал Триггер 2 сезон: когда выйдет продолжение

Триггер 2 сезон дата выхода / скриншот

Сериал Триггер 2020 вышел на Первом канале 10 февраля. Последняя 16 серия вышла 5 марта. Пока все пытаются понять, в чем смысл окончания сериала, объясняем, что известно о продолжении сериала, и когда ждать второй сезон Триггера

Сериала Триггер закончился на драматическом моменте, и многие фанаты задаются вопросом, когда выходит Триггер-2

Сериал продлили на 2 сезон еще до окончания первого, так что съемки стартуют уже в ближайшее время после того, как будут утрясены все бюрократические подробности.

Продюсерская компания Среда и Александр Цекало благосклонно отноелись к работе Александры Ремизовой, сценариста Андрея Золотарёва и Льва Мурзенко. А работа режиссера Дмитрий Тюрина поразила зрителей, среди которых сериал стал одним из самых рейтинговых.Читайте такжеШерлок Холмс в России: дата выхода, актеры, и как смотреть

Триггер сюжет

Психотерапевт Александр Стрелецкий вместо длительной терапии, как делают его коллеги, предпочитает создавать провокации, из-за которых его пациенты сами решают, что пора менять свою жизнь, и терапия сводится к нескольким сеансам.

Однако, неожиданно, казалось бы полностью надежный пациент совершает суицид, и Стрелецкого садят в тюрьму. В итоге, спустя 8 лет, он возвращается к практике, и заодно расследует случай, которого не должно было быть, и который свел его в тюрьму.

Триггер 2 сезон - актеры и роли / скриншот

Более того, ему предстоит позаботиться и о личном счастье, ведь семейные отношения с супругой Дарьей тоже разваливаются, а его методы общения напоминают что-то среднее между Доктором Хаусом и Кэллом Лайтменом.

Триггер 2 сезон - актеры и роли

Пока что создатели сериала не объявляли, что намерены сменить актерский состав во втором сезоне сериала.

Максим Матвеев - Артём Александрович Стрелецкий психолог-провокатор

Светлана Иванова - Даша Соловьёва бывшая жена Артёма, невеста Владимира

Роман Маякин - Денис друг Артёма

Виктория Маслова - Лера пациентка Артёма

Игорь Костолевский- Александр Андреевич Стрелецкий психолог-психотерапевт, отец Артёма

Влад Тирон - Матвей секретарь Артёма

Ангелина Стречина - Катя младшая сестра Артёма

Данила Дунаев - Владимир жених Даши

Евгения Вайс - Таня студентка, девушка Дениса

Марианна Шульц - мать Матвея

Янина Малинчик - Татьяна

Леонид Бичевин - Леонид

Даниил Воробьёв - Николай брат Леонида

Хельга Филиппова - мать Николая и Леонида

Ян Цапник - бизнесмен

Олег Масленников-Войтов - Борис

Дарья Буткеева - менеджер Алёна

Маруся Пестунова - Маруся

Марк Юсеф - Кирюша

Екатерина Соломатина - инспектор по делам несовершеннолетних

Екатерина Соколова-Жубер - девушка Дениса

Лиза Климова - Олеся

Антон Денисенко - Анатолий

Антонина Паперная - Лиза

Сергей Гурьев - Завьялов

Дмитрий Янышевский - врач

Артём Губин - мажор

Анастасия Моргун - стюардесса

Евгения Шипова - мать Алины

Съемки сериала начались еще в 2018 году, но уже в апреле 2019 года первый сезон был готов. Однако создатели тянули с премьерой сериала. В итоге, он вышел аж в феврале 2020. Если съемки и постпродакшн пройдут удачно, сериал может выйти вначале 2021 года.