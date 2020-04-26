Чернобыль 4 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом

Чернобыль 4 серия - смотреть онлайн промо и обзор

Чернобыль 4 серия вышла на 1+1 26 апреля. Также сериал Чернобыль можно смотреть онлайн.

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В 4 серии Щербина, Легасов и генерал Тараканов заметили, что полицейский робот из Западной Германии, который очищал очищает крышу 4 реактора ЧАЭС. Но он глохнет, потому что СССР преднамеренно занизило уровень радиации. Генерал Тараканов отправляет солдат, чтобы вручную отчистить крышу для начала постройки саркофага.

Гражданский призывник Павел в паре с ветераном афганской войны Бачо патрулирует зону отчуждения, отстреливая брошенных животных, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Обнаружив собаку со щенками в одном из домов, Бачо отправляет Павла на улицу и сам убивает их.Читайте такжеЧернобыль 3 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом

Показана сцена того, как солдаты убивают корову у женщины, которая не хочет уходить из дома.

Тем временем Хомюк в Москве пытается найти в архивах данные, которые позволят понять, что случилось. В заброшенном здании Припяти, где КГБ не смогло установить прослушку, Щербина и Легасов сообщают Хомюк, что им предстоит выступить в качестве экспертов на предстоящем суде над Дятловым, Брюхановым и Фоминым.

Легасов должен поехать в МАГАТЭ с отчетом, и Хомюк сообщает ему об аналогичной ситуации на Ленинградской АЭС, о том, что Людмила родила от Василия дочку, которая умерла от облучения, и призывает рассказать МАГАТЭ правду. Щербина же уговаривает быть Легасова осторожным.

Чернобыль 4 серия смотреть онлайн с украинским переводом промо:

Смотреть онлайн все серии Чернобыля от НВО можно на 1+1 26 апреля с 12:20 до 19-00. Обзор всех серий можно почитать на Главреде.