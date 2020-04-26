Чернобыль 5 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом

Чернобыль 5 серия - смотреть онлайн промо и обзор

Чернобыль 5 серия вышла на 1+1 26 апреля. Также сериал Чернобыль можно смотреть онлайн. После основной работы Легасова вызвали на суд в СССР. Типично для тоталитарного режима - найти крайнего, и все показательные моменты этого процесса были показаны в сериале.

Смотрите 5 серию Чернобыля с украинским переводом на 1+1.

Заместителя главного инженера Анатолия Дятлова, директора станции Виктора Брюханова и главного инженера Николая Фомина осудили - против них выдвинуты обвинения за взрыв на реакторе ЧАЭС. Флэшбеки показывают, как руководство ради карьерного роста сговорилось, и провело тесты на реакторе раньше времени, что и привело к катастрофе. Брюханов до последнего сопротивлялся, но в конце концов и его уговорили на это.

Легасова же не пожалела ни радиация, ни спецслужбы СССР. Спустя год он отчитывается перед КГБ об успешном докладе в Вене перед МАГАТЭ, в котором он успешно выполнил задание правительства, и переложил ответственность на операторов станции.

Легасов мучается от симптомов лучевой болезни, и вместе с Ульяной Хомюк он склоняется к тому, чтобы публично рассказать, в чем на самом деле была проблема на ЧАЭС, и что привело к взрыву. На суде Легасов публично признает, что при таком развитии событий катастрофы было не избежать, рассказывает о дефекте РМБК-реакторов.

В ответ, КГБ после этого обещает навсегда изолировать его от научного мира. Однако это не остановило Легасова - в конце показывают, как он записывает те самые кассеты.

Чернобыль 5 серия смотреть онлайн с украинским переводом промо:

Смотреть онлайн все серии Чернобыля от НВО можно на 1+1 26 апреля с 12:20 до 19-00. Обзор всех серий можно почитать на Главреде.