Чернобыль 2 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом

Чернобыль 2 серия - смотреть онлайн промо и обзор

Чернобыль 2 серия вышла на 1+1 26 апреля в 12:20. Также сериал Чернобыль можно смотреть онлайн. Что было во второй серии Чернобыль, каким беспомощным показано советское правительство, и как оно разбрасывается людьми и ресурсами, а также, как был совершен главный подвиг, который предотвратил взрыв - смотрите и читайте в серии Пожалуйста, сохраняйте спокойствие.

Уже стало ясно видно, что ситуация в Чернобыле держится на московском ядерном физике Валерии Легасове и минчанке Ульяне Хомюк.

На совещании, Горбачев разбивает в пух и прах доказательства Легасова, и отправляет его под присмотром Щербины в Припять лично решать проблемы. Щербина под страхом смерти заставляет пилота пролететь над пылающим реактором ЧАЭС, чтобы оценить, что происходит.

показаны ужасные кадры эвакуации с Припяти. А завершает серию история о том, как три спасателя-добровольца — Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустили воду из бассейна-барботера, который находился под энергоблоком.

Сегодня всем известно, что эти три человека спасли Украину и остальную Европу от еще одного, гораздо более масштабного взрыва на ЧАЭС. Он мог произойти, если бы раскаленная масса реактора, смеси песка, свинца, бора, доломитов (материалы использовались для тушения пожара), все же прожгла бы подреакторные помещения и соприкоснулась бы с водой.

Чернобыль 2 серия смотреть онлайн с украинским переводом промо:

Смотреть онлайн все серии Чернобыля от НВО можно на 1+1 26 апреля с 12:20 до 19-00. Обзор всех серий можно почитать на Главреде.