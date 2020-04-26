Чернобыль 3 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом

Чернобыль 3 серия - смотреть онлайн промо и обзор

Чернобыль 3 серия вышла на 1+1 26 апреля. Также сериал Чернобыль можно смотреть онлайн. В новой серии Откройся широко, о Земля! появляются новые проблемы из-за взрыва реактора ЧАЭС. Щербина и Легасов начинают эффективно сотрудничать, но все равно за ними начинает слежку КГБ. И Легасов начинает осознавать, что будет потом.

Смотрите 3 серию Чернобыля с украинским переводом на 1+1.

Ананенко, Беспалов и Баранов успешно выполняют свою миссию. Неожиданно, Пикалов сообщает, что начинается расплавление активной зоны. Щербина и Легасов общаются с Горбачевым и просят установить охладитель на азоте, чтобы помешать усугублению проблемы. Они замечают, что КГБ установила за ними слежку.

Шадов отправляет шахтеров копать яму для охладителя - под радиационный фон.

Хомчук пытается узнать от Дятлова, Акимова и Топтунова, что на самом деле произошло ночью 26 апреля. Акимов и Топтунов поясняют, что взрыв произошел после того, как Акимов нажал кнопку аварийного отключения АЗ-5.

После общения с умирающими учеными-чиновниками, Хомюк попадает к КГБ, но Легасов забирает ее под свою ответственность. Он докладывает Горбачеву, что ликвидация последствий взрыва на ЧАЭС займет около 3 лет и усилий 750 тыс человек, что не удовлетворяет руководство.

В конце серии тела погибших от радиации в цинковых гробах заливают в бетон.

Чернобыль 3 серия смотреть онлайн с украинским переводом промо:

Смотреть онлайн все серии Чернобыля от НВО можно на 1+1 26 апреля с 12:20 до 19-00. Обзор всех серий можно почитать на Главреде.