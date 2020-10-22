Черный Дрозд - драма года, или как помирить семью перед смертью

Черный Дрозд 2019 - рецензия и обзор / Millennium Films

Картина Черный Дрозд независимых студий Busted Shark Productions; Eclectic Pictures; Millennium Films - римейк датской драмы Silint Heart ( в оригинале Черный дрозд - Blackbird). И это тот редкий случай, когда римейк ничем не хуже неповторимого оригинала. Впрочем, не стоит забывать, что скандинавское кино само по себе достаточно оригинальное, и рассчитано на истинных ценителей.

Черный дрозд отличается тем, что все зрители сначала знают конец - это чем-то напоминает хороший детектив в стиле Агаты Кристи - когда убийство - это уже факт, а теперь нужно понять, что же случилось.

Фильм Черный Дрозд был анонсирован еще в 2018, тогда же началась разработка, подбор актеров. Режиссер фильма Черный Дрозд - Роджер Мичелл, продюсеры - Дэвид Бернарди, Шерил Кларк и Роб Ван Норден. Сценарий писал Кристиан Торп.

Черный дрозд - сюжет

Лили решает умереть. Она страдает от последствий неизлечимой болезни, и вместе с мужем-врачом она разработала план своего убийства, которому позавидовала бы Агата Кристи. На последний уикенд перед ее смертью Лили и Пол зовут детей - Дженнифер и Анну а также их семьи.

Черный Дрозд - сюжет и обзор / Millennium Films

Анна от начала эпатирует семью - лесбиянка, любительница травки, без работы, профессии и занятий, в то время как Дженнифер - старшая сестра - отличница-промокашка, которая контролирует не только свою жизнь, но и всех окружающих. Также приехала лучшая подруга Лили, с которой у них также когда-то была лесбийский роман, а по совместительству она же - бывшая Пола.Читайте также"Не укради - вот тут я дал, в натуре, маху" - рецензия на боевик Честный вор

Не сосчитать сколько конфликтов было поднято из-за самого образа жизни персонажей, но шуточки Лили про свою смерть всегда очень вовремя разряжают обстановку, как и ее же шуточки про недостачу секса у старшей дочки Дженнифер.

Изначально не идет речь о том, что Лили хочет помирить дочерей, но в ходе семейного уикенда случается все что может случится, и девушки находят общий язык не только между собой, но и примиряются наконец с матерью.

Не стоить портить спойлерами замечательную атмосферу фильма, но стоит отметить, что настроение во время его просмотра будет как на "американских горках", и желание пересмотреть фильм будет появляться еще не раз.

Черный дрозд - постановка и съемки

Черный дрозд - фильм с малым количеством актеров. События разворачиваются в поместье Лили и Пола на берегу речушки, так что природа, и тишина вокруг - прекрасны.

Черный Дрозд - актеры и роли / Millennium Films

Режиссер не пожалел сцен, где актеры молчат - замечательный прием. Неловкое молчание перемешано с молчанием, закрашенным самыми разными эмоциями. Кроме того, в этом фильме режиссер и сценаристы таки добились, чтобы герои поменялись к финалу, и никто не остался прежним - все конфликты разрешены к концу, который просто завораживает.Читайте такжеМулан 2020 - рецензия на новый фильм Disney

В одной из сцен Пол рассказал внуку, как умрет его бабушка, и что он собирается делать потом, чтобы как-то избежать заключения - в штате, где они живут эвтаназия запрещена. Финал задевает за живое - огромный пустой дом вечером, где Пол выключает свет, а потом выходит на крыльцо и идет на проулку в темноту.

Черный Дрозд - актеры и роли

Сьюзан Сарандон - Лили

Кейт Уинслет - Дженнифер

Миа Васиковска - Анна

Сэм Нил - Пол

Линдси Дункан - Элизабет

Рэйн Уилсон - Майкл

Бекс Тейлор-Клаус - Крис

Энсон Бун - Джонатан

Черный дрозд украинский трейлер смотреть видео:

Фильм Черный дрозд вышел в украинских кинотератрах 22 октября 2020. Главред рекомендует фильм Черный Дрозд 2020 просмотру нашим читателям.

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