ЧВК с талоном: рецензия на фильм "Неудержимые 4"

В украинском фильме идет новый, уже четвертый фильм из франшизы "Неудержимые" - все с тем же непотопляемым Сильвестром Сталлоне в главной роли.

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кадр из х/ф "Неудержимые" / Millennium Media

Частная военная компания "Неудержимые" под руководством нестареющего Барни Росса (Сильвестер Сталлоне) терпит обидное поражение во время спецоперации в Ливии - не сумев помешать забрать злобному террористу Рахмату (Ико Ювайс) забрать гаджеты для супероружия. За это очередной наниматель Марш - скользкий агент ЦРУ - выгоняет из ЧВК Ли Кристмаса (Джейсон Стэтхэм). И, как будто издеваясь, назначает руководительницей команды, которая будет мстить злодею, его бывшую - Джину (Меган Фокс). В "Неудержимых", меж тем, очередные кадровые перестановки. Помимо обычных Гуннара (Дольф Лундгрен) и Толл Роуда (Рэнди Кутюр), теперь в команде Изи Дэй (рэпер 50 Cent), татуированная пергидрольная блондинка Лэш (Леви Трейн) и Галан (Джейкоб Скипио) - неунывающий трындобол-пошляк. Команда отправляется на миссию в Индо-Тихоокеанский регион, а Кристмас идет за ними по следу.

Франшиза "Неудержимые" - если глянуть на нее из 2023 года - это даже не мамонт, а полноценный динозавр. Легендарный Сильвестер Сталлоне в начале 2010-х решил проверить, не отвалится ли его старина, если он ей тряхнет, как следует. А студия Millennium Media (правопреемница легендарной в узких кругах Nu Image, которая специализировалась на видеокассетных боевиках), согласилась его авантюру финансировать. Идея была проста - собрать как можно больше героев боевиков - от Шварценеггера через Брюса Уиллиса до Ван-Дамма - и снять брутальное зрелище для новых поколений кинозрителей. Авантюра удалась вполне - и после первого фильма довольно быстро были сняты еще два. Но потом процесс застопорился из-за разных проволочек. А затем постановщик трюков к первой части Чад Стахелски вместе с напарником Дэвидом Литчем придумали Джона Уика и снова сделали из Киану Ривза героя боевиков. И, в общем, на много лет вперед подмяли под себя площадку кинотеатральных голливудских боевиков.

Сталлоне и его партнеры долго отходили от удара - чуть ли не десятилетия. Но, в конце концом, решили контратаковать. Плюс все это время они активно посматривали по сторонам - и именно поэтому, видимо, были приглашены относительно молодые звезды экшен жанра - индонезиец Ико Ювайс ("Рейд") и таец Тони Джаа ("Онг Бак"). И сразу можно сказать - большое упущение создателей "Неудержимых 4" в том, что они не дали им нормально развернуться. В принципе, Сталлоне и компанию можно понять - на фоне двух жилистых азиатов, сыпящих молниеносными ударами, ни он сам, ни Лундгрен (который, к сожалению, в последние время не столько снимается, сколько лечится от рака), ни 50 Сent, ни уж тем более Фокс, не смогли бы смотреться выгодно. Но кино в зрелищности от этого сильно проиграло.

Но в целом опытный ремесленник Скотт Во ("Жажда скорости", "Круче некуда") со своей задачей справился неплохо - лишь иногда сильно увлекаясь компьютерными спецэффектами. Во всем остальном фанаты жанра вряд ли уйдут с показа недовольными - потому как все нужные атрибуты жанра есть. Взрывы, трюки, перестрелки, сортирный юмор (думается, много кто после просмотра фильма полезет гуглить термин "золотой дождь") и старая-добрая объективизация женщин (не зря же в кино позвали Меган Фокс). С той лишь разницей, что когда-то для просмотра такого нужно было искать видеокассету, а сейчас можно посмотреть в ближайшем мультиплексе

Смотрите на видео трейлер фильма "Неудержимые":

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