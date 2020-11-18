Декстер 9 сезон - раскрыли сюжет и режиссера сериала

Декстер 9 сезон / кадр из сериала

Появились подробности о сюжете 9 дополнительного сезона сериала Декстер, для которого вернется к съемкам Майкл Си Холл.

Маркоса Сига привлекли к разработке 9 сезона сериала Декстер, пишет The Hollywood Reporter.

Действие происходит через 10 лет после того, как Декстер Морган пропал без вести в результате урагана Лаура. А возрожде персонаж теперь живет под вымышленным именем вдали от Майами, говорится в описании нового сезона сериала Showtime.

Маркос Сига снял 9 эпизодов для нового сезона и активно сотрудничал с Клайдом Филлипсом. Хоть новый сезон и будет иметь новую сюжетную арку, и события не будут связаны напрямую с прошлыми 8 сезонами, но шоураннер оригинала Клайд Филлипс рассказал, что историю практически начнут с нуля, однако этот десятилетний перерыв все же будет отражён в сюжете. Филлиппс также сказал несколько слов о новом финале и ответственности перед фанатами сериала.Читайте такжеСериал Декстер получит 9 сезон в 2021 году

"Что касается финала новой истории, то он точно не будет повторять концовку, на которой завершился сериал в 2013 году, и для нас это прекрасная возможность написать второй финал", - заметил он.

По словам Филлипса, хоть это и возможность переписать финал 2013 года, но это ни в коем случае не замена того момента, а продолжение и новая история.

"Возрождение проекта даёт нам возможность наладить отношения со зрителями после финала сериала, который тогда подвергся острой критике. Мы ничего не исправляем и не собираемся предавать поклонников и говорить, мол "Ой, это всё был всего лишь сон". То, что произошло в первые восемь лет, произошло в первые восемь лет", - подчеркнул он.

Дата выхода 9 сезона сериала Декстер пока что не называется. Он выйдет на канале Showtime.